Проработавшая учителем год карагандинка рассказала, почему никогда не вернется в школу

Ирина рассказала о причинах ухода из школы, сообщает NUR.KZ

Ирина Ковалева родом из маленького города Сатпаев Карагандинской области. Педагогическое образование получила по наказу родителей. Проработав в школе год, решила, что больше никогда не будет учителем.

Сначала Ирина окончила педагогический колледж по специальности «Преподаватель английского языка», затем получила еще два высших образования.

«К сожалению, устроиться на работу даже с таким набором дипломов не получилось. Оставалась одна дорога — в школу. И это, я считаю, была кривая дорожка. Я проработала там почти год учителем информатики, и когда написала заявление об увольнении, была самым счастливым человеком на свете».

Ни для кого ни секрет, что у учителей небольшая заработная плата. По словам Ирины, денег не хватало ни на что.

«Очень маленькая зарплата. Очень. Когда вспоминаю ее размер, хочется плакать. Я получала всего 30 тысяч тенге в месяц. Думаю, тут все понятно. Ни на оплату квартиры, ни на еду этого не хватит. Ко всему прочему, канцелярские товары нужно покупать за свой счет, оформление для открытых уроков тоже на твоих плечах. Печать баннеров, рисунков, раздаточного материала — все за свой счет».

Бывшая учительница отмечает, что в школе преподавателей обязывают подписываться на газеты и журналы, за которые также приходилось платить со своего кармана.

«Хочешь ты или нет, на тебя вешают 2-3 газеты, если не повезет, еще и журнал. А стоят все эти прелести около 3-10 тысяч. К тому же нужно было постоянно заполнять какие-то бумажки, которые все зовут отчетами. И заполнять все это муторно и долго».

Ирину также коробило отсутствие уважения со стороны родителей и учеников к учителям. Она также отмечает, что на молодых специалистов руководство школы любит вешать всю «пыльную» работу.

«Если раньше учителя считались интеллигенцией, то сейчас — это бесправные задавленные люди. Наверное, некая низшая каста. Никуда пожаловаться ты не имеешь права. Родитель всегда прав и ученик всегда прав. Если ты только пришел в школу — ты и чтец, и жнец, и на дуде игрец. Ты организуешь концерты, выполняешь мелкие поручения от тех, кто «старше по званию», и делаешь еще кучу неприятных вещей, которые далеко не всегда относятся к твоей основной деятельности. Учителя должны ходить по квартирам детей из неблагополучных семей. И обычно это делалось вечером. Никого не волнует, если кто-то на тебя нападет, или случится что-то еще».

Ирина признается, что с такой работой невозможно было иметь личную жизнь.

«Поурочные планы, бумажки, поручения вышестоящих и прочие «приятности» занимают все твое время. Какой муж, какие дети Постоянная сильная усталость, начавшиеся проблемы со здоровьем из-за нагрузки, постоянное недосыпание, отсутствие времени на себя и семью. Я сильно сомневаюсь, что в ближайшее время отношение к учителям изменится. И возвращаться в профессию не планирую ни при каких условиях».

Теперь за школьным образованием Ирина следит с позиции матери – у нее растут двое сыновей. Старший пошел в этом году в 4-й класс, младший – во 2-й. К слову, новые учебники, возмутившие многих родителей, Ирине понравились.

«Не понимаю волны негатива по этому поводу, ни с позиции учителя, ни с позиции мамы. Учителя постоянно сталкиваются с проблемой отсутствия интереса школьников к учебе и учебникам. Еще в колледже нам постоянно говорили о том, что детей надо заинтересовывать. Только тогда они захотят познавать новое. В старых учебниках было много однотипных заданий. Что-то вроде: «перепишите текст», «расставьте ударения», «подчеркните подлежащее и сказуемое». Это неинтересно, особенно для маленьких детей. У них еще слабо развито произвольное внимание. Отсюда и плохая дисциплина, и плохая успеваемость. В новых учебниках много иллюстраций, разных интересных заданий. И направлены они на развитие логического и критического мышления. То есть современных детей учат не просто прочитать и переписать, механически расставив ударения или запятые. Им придется еще пошевелить извилинами, проанализировать, подумать».

Ирина признает, что новые учебники сложнее, однако считает, что просто нужно уделять больше времени своему ребенку и помогать ему в учебе.

«Многие родители пишут, что все это должна делать школа. И как учитель, и как родитель я категорически с этим не согласна. Не нужно все спихивать на школу. Родители тоже должны принимать участие в обучении и воспитании своего ребенка. А иначе зачем они тогда нужны?»

Ирина хоть и решила, что никогда больше не вернется в школу, все же допускает, что ее дети могут захотеть стать учителями.

«Если мой ребенок скажет, что хочет быть учителем, я просто расскажу ему о трудностях, с которыми сталкивалась я. А дальше пусть сам решает. Надеюсь, к тому времени, в сфере образование произойдут большие перемены к лучшему».

Журналист: Алтын Ныгманова