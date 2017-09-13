Ирина рассказала о причинах ухода из школы, сообщает NUR.KZ
Ирина Ковалева родом из маленького города Сатпаев Карагандинской области. Педагогическое образование получила по наказу родителей. Проработав в школе год, решила, что больше никогда не будет учителем.
Сначала Ирина окончила педагогический колледж по специальности «Преподаватель английского языка», затем получила еще два высших образования.
«К сожалению, устроиться на работу даже с таким набором дипломов не получилось. Оставалась одна дорога — в школу. И это, я считаю, была кривая дорожка. Я проработала там почти год учителем информатики, и когда написала заявление об увольнении, была самым счастливым человеком на свете».
Ни для кого ни секрет, что у учителей небольшая заработная плата. По словам Ирины, денег не хватало ни на что.
«Очень маленькая зарплата. Очень. Когда вспоминаю ее размер, хочется плакать. Я получала всего 30 тысяч тенге в месяц. Думаю, тут все понятно. Ни на оплату квартиры, ни на еду этого не хватит. Ко всему прочему, канцелярские товары нужно покупать за свой счет, оформление для открытых уроков тоже на твоих плечах. Печать баннеров, рисунков, раздаточного материала — все за свой счет».
Бывшая учительница отмечает, что в школе преподавателей обязывают подписываться на газеты и журналы, за которые также приходилось платить со своего кармана.
«Хочешь ты или нет, на тебя вешают 2-3 газеты, если не повезет, еще и журнал. А стоят все эти прелести около 3-10 тысяч. К тому же нужно было постоянно заполнять какие-то бумажки, которые все зовут отчетами. И заполнять все это муторно и долго».
Ирину также коробило отсутствие уважения со стороны родителей и учеников к учителям. Она также отмечает, что на молодых специалистов руководство школы любит вешать всю «пыльную» работу.
«Если раньше учителя считались интеллигенцией, то сейчас — это бесправные задавленные люди. Наверное, некая низшая каста. Никуда пожаловаться ты не имеешь права. Родитель всегда прав и ученик всегда прав. Если ты только пришел в школу — ты и чтец, и жнец, и на дуде игрец. Ты организуешь концерты, выполняешь мелкие поручения от тех, кто «старше по званию», и делаешь еще кучу неприятных вещей, которые далеко не всегда относятся к твоей основной деятельности. Учителя должны ходить по квартирам детей из неблагополучных семей. И обычно это делалось вечером. Никого не волнует, если кто-то на тебя нападет, или случится что-то еще».
Ирина признается, что с такой работой невозможно было иметь личную жизнь.
«Поурочные планы, бумажки, поручения вышестоящих и прочие «приятности» занимают все твое время. Какой муж, какие дети Постоянная сильная усталость, начавшиеся проблемы со здоровьем из-за нагрузки, постоянное недосыпание, отсутствие времени на себя и семью. Я сильно сомневаюсь, что в ближайшее время отношение к учителям изменится. И возвращаться в профессию не планирую ни при каких условиях».
Теперь за школьным образованием Ирина следит с позиции матери – у нее растут двое сыновей. Старший пошел в этом году в 4-й класс, младший – во 2-й. К слову, новые учебники, возмутившие многих родителей, Ирине понравились.
«Не понимаю волны негатива по этому поводу, ни с позиции учителя, ни с позиции мамы. Учителя постоянно сталкиваются с проблемой отсутствия интереса школьников к учебе и учебникам. Еще в колледже нам постоянно говорили о том, что детей надо заинтересовывать.
Только тогда они захотят познавать новое. В старых учебниках было много однотипных заданий. Что-то вроде: «перепишите текст», «расставьте ударения», «подчеркните подлежащее и сказуемое». Это неинтересно, особенно для маленьких детей. У них еще слабо развито произвольное внимание. Отсюда и плохая дисциплина, и плохая успеваемость.
В новых учебниках много иллюстраций, разных интересных заданий. И направлены они на развитие логического и критического мышления. То есть современных детей учат не просто прочитать и переписать, механически расставив ударения или запятые. Им придется еще пошевелить извилинами, проанализировать, подумать».
Ирина признает, что новые учебники сложнее, однако считает, что просто нужно уделять больше времени своему ребенку и помогать ему в учебе.
«Многие родители пишут, что все это должна делать школа. И как учитель, и как родитель я категорически с этим не согласна. Не нужно все спихивать на школу. Родители тоже должны принимать участие в обучении и воспитании своего ребенка. А иначе зачем они тогда нужны?»
Ирина хоть и решила, что никогда больше не вернется в школу, все же допускает, что ее дети могут захотеть стать учителями.
«Если мой ребенок скажет, что хочет быть учителем, я просто расскажу ему о трудностях, с которыми сталкивалась я. А дальше пусть сам решает. Надеюсь, к тому времени, в сфере образование произойдут большие перемены к лучшему».
Журналист: Алтын Ныгманова
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И кем Ирина в итоге работает, почему не написали? Сказав «а», нужно говорить и «б».
Читатель
13 сентября, 2017 в 11:35
Написала же — счастливой мамой. За это платят, иногда даже очень хорошо. А вот если перестанут — уже хз…. С этой работы так просто не уволишься….
Да не
13 сентября, 2017 в 13:29
Счастливая. Смогла уйти из системы. И все у нее впереди. А десятки тысяч так и будут молча жить на такую зарплату-которая в отличие от цен и тарифов обязательных платежей поднимается медленнее. В большинстве школ только диры и к ним «приближенные» живет «харашо»-а остальные все «лохи и лохушки». Есть школы и детсады-где пока все нормально-но это скорее всего исключение из «системы». А и в нормальной школе зарплата мизерная. За 30 тысяч тенге у нас на промбазе без образования спать в охране можно сутками. И тяжелее ручки ничего не поднимать. Не ценится работа учителя. А ведь от них зависит воспитание наших детей и внуков.
02556
13 сентября, 2017 в 12:05
«И все у нее впереди».. Наивная какая-то фраза. Увы, но с невнятным опытом работы, и двумя детьми с разницей в два года всё её возможное «впереди» зависит только от мужа. Никакого личного «впереди», думаю, не ожидается, кроме редких исключений (суперквалификация, суперпрофессионал, и пр.), а исключением тут не очень-то пахнет. При возможных же казусах (плохой муж, развод, и т.п.) «впереди» может наступить только на пенсии, когда дети встанут на ноги, и начнут о ней заботиться — если до того вследствие пережитых передряг не бросят, не выгонят, не забухают, не уйдут из дома..
Да не
13 сентября, 2017 в 13:27
Видно знает английский, как и я. На уровне алфавита. Раз работу не могла найти.
Кстати, если у вас больше двух высших образований. то вы пройдёте кастинг продавца на центральный рынок. Там много таких.
Да уш!!!
13 сентября, 2017 в 12:19
Знаю английский на уровне сильно выше среднего. При трудоустройстве никак не помогает. Всем пофиг
Шахтёр
13 сентября, 2017 в 15:17
С таким кол-ом дипломов прямая дорога в чиновники Правда есть одно но!
Интересующийся
13 сентября, 2017 в 12:30
Согласен со всем, что она сказала!
SD
13 сентября, 2017 в 13:00
«Если ты только пришел в школу — ты и чтец, и жнец, и на дуде игрец. Ты организуешь концерты, выполняешь мелкие поручения от тех, кто «старше по званию», и делаешь еще кучу неприятных вещей, которые далеко не всегда относятся к твоей основной деятельности. Учителя должны ходить по квартирам детей из неблагополучных семей. И обычно это делалось вечером. Никого не волнует, если кто-то на тебя нападет, или случится что-то еще».» — это и называется идти в педагогическую деятельность. Вы в нее осознанно пошли. А что Вы, Ирина, будучи молодым специалистом, ожидали? Красную дорожку впереди себя? В любой профессии молодому специалисту на первых порах нужно напрягаться, пока заработаете авторитет, наберетесь опыта. Смотрю на фото, весьма еще молода. И успела и поработать, чтобы такие выводы сделать, и два высших образования получить. Как то вы слишком всё быстро хотели на блюдечке… «Учителя должны ходить по квартирам детей из неблагополучных семей» — если он педагог, то да, должен. Если в эту специальность шли только деньги получать, то явно ошиблись.
Читатель
13 сентября, 2017 в 13:15
«Вы в нее осознанно пошли. А что Вы, Ирина, будучи молодым специалистом, ожидали?»
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Тогда это что? «Педагогическое образование получила по наказу родителей.»
КО
13 сентября, 2017 в 14:22
В какой школе интересно она получала 30 тыс. тенге и в каком году это было хочется спросить. С таким негативным отношением к работе как у нее и 30 тыс. тенге много. А на молодых везде принято вешать всю «пыльную» работу не только в школе. Возьмешь таких молодых на работу с двумя высшими образованиями у всех пальцы веером, всё они лучше знают, все им обязаны, а поручишь элементарную работу, выполнить не могут. За то, хотят огромные оклады. Помыкаются так пару месяцев и на увольнение, вместо того, чтобы в коллективе отношения выстраивать и приобретать так нужный опыт, начинают бегать от одной работе к другой и всех хаить.
Дмитрий
13 сентября, 2017 в 13:38
Надо было написать, что на выборах от учителя зависит всё…!
учитель
13 сентября, 2017 в 14:40