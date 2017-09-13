Ночь темна и полна ужасов

От подписчицы: Вот так я возвращаюсь домой. Кто знает куда обращаться, чтобы на моей улице горели фонари? Тьма тьмущая, иду с фонариком, не вижу ничего вокруг. Мне страшно идти по такой улице. Это в Пришахтинске, 22 микрорайон.