От подписчицы: Вот так я возвращаюсь домой. Кто знает куда обращаться, чтобы на моей улице горели фонари? Тьма тьмущая, иду с фонариком, не вижу ничего вокруг. Мне страшно идти по такой улице. Это в Пришахтинске, 22 микрорайон.
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По улице родной
Во тьме не заблудиться
И в утешенье я бы вам сказал
Что не бояться надо, а гордиться!
Такие улицы Малевич рисовал
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13 сентября, 2017 в 13:01
к Жусуповой Шолпан Максутовне (http://www.nv.kz/2017/08/26/168891/)
«— Сегодня мы видим, что освещение Караганды ухудшается, — отмечает секретарь городского маслихата Кудайберген Бексултанов. — Это очень волнует и наших избирателей, и депутатов, и членов Общественного совета.
У руководителя отдела коммунального хозяйства Шолпан Жусуповой, в ведении которой все городское освещение, другое мнение. Она, наоборот, уверена, что за последние два года в Караганде стало только светлее. И это несмотря на то, что потухли многие дворовые фонари, прикрепленные к фасадам домов.»
лунтик
13 сентября, 2017 в 13:35
Я могу Вас подвозить до дома
Вернуть свет освещающий дорогу в будущие в Казахстане уже не возможно
Надо приспосабливаться жить в этой реальности или уезжать туда где провительство не продается и правит по совести
Как говорил Ленин учение это свет а не учение тьма
Открыл новые учебники Казахстана и понял что нас хотят погрузить в мрак
vas
13 сентября, 2017 в 13:55
Обратитесь к своему начальнику. Пусть пораньше отпускает Вас домой. Иначе никак. Власти нас не слышат.
Да уш!!!
13 сентября, 2017 в 14:33
Да ушь Вы пррспитесь и протрезвитесь перед тем как довать советы
Сейчас осень и скоро зима темнота будет наступать с 18:00 сейчас в это время только у госслужащих заканчивается рабочий день
А у простых людей не раньше 20:00
vas
13 сентября, 2017 в 15:32
Vas иди лечись. Зимой от снега даже ночью светло. Хотя тебе то откуда знать! Ты же в спячке.
Да уш!!!
13 сентября, 2017 в 16:42
Потерпите! Вот войдем в 30-ку развитых стран, будет лучше!
Читатель
13 сентября, 2017 в 16:47
Какая тридцатка болезный!? Мы уже в десятке. Проснись. Зима не будет и все произошли от нас.
Тажик
13 сентября, 2017 в 17:33