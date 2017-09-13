Компания «АрселорМиттал Темиртау» обидела шахтеров

Их обделили наградами к профессиональному празднику

Компания «АрселорМиттал Темиртау» обидела своих работников. К профессиональному празднику им должны были вручить награды. Однако позже выяснилось, что часть лауреатов из списка вычеркнули.

— Перед Днем шахтера у нас возникла такая ситуация, — рассказал сегодня, 13 сентября, на заседании координационного совета профсоюзов заместитель председателя профсоюза угольщиков «Коргау» Марат Имаш. – К этому празднику заранее были подготовлены списки работников на награждение. Но руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» вычеркнуло почти половину фамилий. Убрали тех, чьи шахты не достигли плановых экономических показателей. Это значит, что награждать таких работников не надо. Это же абсурд! Человека ведь награждают за его личные заслуги, а не за показатели всей шахты.

Еще одним «подарком» к профессиональному празднику горняков можно назвать переезд управления угольного департамента. Теперь оно находится на шахте «Абайская». Это очень неудобно. Поскольку шахта стоит в степи и не находится в черте ни одного из городов Карагандинской области.