«Вы не сможете написать своё имя в латинской транскрипции. Нам жаль»

Казахстанцы запустили флешмоб в социальных сетях

В поддержку перехода на латинский алфавит Казахстанцы запустили флешмоб в социальных сетях. Организаторы призывают пользователей сети «Instagram» и «Facebook» написать свое имя и отчество на латинице. Пост с фотографией надо выложить с хештегом #Qoldaimyn, что в переводе на русский означает «поддерживаю».

Сотни пользователей уже перевели свои имена. Для этого даже разработали специальный сайт. Однако, не все могут поддержать флешмоб. Люди с буквами «я», «ь», «ю», «э» в имени не переведут его на латиницу по новому алфавиту. Ведь в нем перечисленные буквы попросту отсутствуют. К примеру, вместо имени «Ясмин» на сайте выходит надпись «@smin». После чего разработчики приносят извинения: «Вы не сможете написать своё имя на казахском языке в латинской транскрипции. Нам жаль»