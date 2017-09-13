Казахстанцы запустили флешмоб в социальных сетях
В поддержку перехода на латинский алфавит Казахстанцы запустили флешмоб в социальных сетях. Организаторы призывают пользователей сети «Instagram» и «Facebook» написать свое имя и отчество на латинице. Пост с фотографией надо выложить с хештегом #Qoldaimyn, что в переводе на русский означает «поддерживаю».
Сотни пользователей уже перевели свои имена. Для этого даже разработали специальный сайт. Однако, не все могут поддержать флешмоб. Люди с буквами «я», «ь», «ю», «э» в имени не переведут его на латиницу по новому алфавиту. Ведь в нем перечисленные буквы попросту отсутствуют. К примеру, вместо имени «Ясмин» на сайте выходит надпись «@smin». После чего разработчики приносят извинения: «Вы не сможете написать своё имя на казахском языке в латинской транскрипции. Нам жаль»
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Так флешмоб в поддержку или наоборот? )))
Горожанин
13 сентября, 2017 в 14:59
Разве Ясмин нельзя написать в транскрипции как Yasmin ??? Буква я это ya а буква ю yu.
Mir
13 сентября, 2017 в 15:00