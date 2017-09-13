Увольнение из-за фотографии

я захотела рассказать свой случай увольнения

От подписчицы:

Прочитав у вас новость об учительнице, которая проработала год и больше не хочет возвращаться в школу, я захотела рассказать свой случай увольнения. Проработала педагогом я недолго, дети меня любили, но родители, увидев мою фотографию в соц. сети, ополчились против меня. На фотографии я просто сидела на парте, согнув ноги в коленях, касаясь ступнями парты. Мне писали, звонили, подходили лично и говорили, что такое поведение не приемлемо для учителя. Из-за какой-то фотографии у меня испортились отношения с родителями, и мне пришлось уволиться. Почему я не могу так сфотографироваться и добавить к себе на страницу? Я же прилично одета, не делаю ничего плохого. Сейчас только и ищут повода, чтобы покритиковать нас.