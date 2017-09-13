Нерентабельно пенсионеров на дачи возить

Как теперь будут добираться дачники на свои огороды?

Карагандинские дачники остались без транспорта. Теперь автобус № 75Д будет ходить лишь по выходным. Как добираться по будням за город, чтобы следить за огородом, дачники не знают. Пенсионер Владимир Нестерович всерьез опасается за свой урожай.

— Нас и раньше оставляли без транспорта, но хотя бы с октября — поясняет он. — Сейчас золотой сезон, ещё даже картошку не выкопали! Помидоры, огурцы, картошка, свекла, капуста — всё на даче. Морозов-то сильных не было ещё. Пусть чиновники на сайт «Gismeteo» зайдут и посмотрят внимательно. До конца месяца ещё тепло будет! Вчера приехал автобус, в нем я увидел незнакомые лица водителя и кондуктора. Оказалось, что это проверка, которая изучает график движения. «Мы посмотрим, сколько пассажиров едет. Не оправдывается этот рейс» — заявили они нам.

Нерентабельным автобус, конечно, назвать сложно. По словам дачников, с утра там настоящая давка. Бабушки с трудом влезают в небольшую дверь, чтобы занять заветное место.

— Утром в восемь часов автобус битком забит. А ведь здоровье не как у молодежи, стоять тяжело, — объясняет Владимир Нестерович. — У многих, конечно, проездные. Но ведь акимат это компенсирует автопаркам? Билеты нам, между прочим, никогда не дают. Ну да мы к этому уже привыкли — лишь бы довезли. Нам нужен автобус! Как мы город заполним картошкой, помидорами и огурцами? Где в городе власть, куда можно обратиться, кто ответственный? Я уже второй день звоню в акимат, меня пересылают с одного номера на другой, но ответа подробного я так и не дождался.

Nv.kz попытался выяснить, почему так обходятся с пенсионерами. В третьем автопарке нам заявили, что они по этим вопросам комментариев не дают, а потому обращаться необходимо в акимат. Ситуацию пояснил заведующий сектором пассажирского транспорта городского акимата Искандер Кабидулла.

— У нас это ежегодная практика, поэтому с середины сентября автобус будет ходить лишь по выходным. Мы всегда смотрим по погоде, — говорит он. — Даже когда летом жара, много пассажиров не выходит. Дачные автобусы все нерентабельные. Автопарки готовы их передать другим, однако никто не хочет их брать. Погода сейчас такая, что каждый день будет невыгодно пускать автобус.

Вот так легкое похолодание оставило дачников без доступа к любимым огородам. Не выгодно, к сожалению, стариков на дачи возить. А потому с сентября они будут добираться до огородов только по выходным.