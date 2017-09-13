Как теперь будут добираться дачники на свои огороды?
Карагандинские дачники остались без транспорта. Теперь автобус № 75Д будет ходить лишь по выходным. Как добираться по будням за город, чтобы следить за огородом, дачники не знают. Пенсионер Владимир Нестерович всерьез опасается за свой урожай.
— Нас и раньше оставляли без транспорта, но хотя бы с октября — поясняет он. — Сейчас золотой сезон, ещё даже картошку не выкопали! Помидоры, огурцы, картошка, свекла, капуста — всё на даче. Морозов-то сильных не было ещё. Пусть чиновники на сайт «Gismeteo» зайдут и посмотрят внимательно. До конца месяца ещё тепло будет! Вчера приехал автобус, в нем я увидел незнакомые лица водителя и кондуктора. Оказалось, что это проверка, которая изучает график движения. «Мы посмотрим, сколько пассажиров едет. Не оправдывается этот рейс» — заявили они нам.
Нерентабельным автобус, конечно, назвать сложно. По словам дачников, с утра там настоящая давка. Бабушки с трудом влезают в небольшую дверь, чтобы занять заветное место.
— Утром в восемь часов автобус битком забит. А ведь здоровье не как у молодежи, стоять тяжело, — объясняет Владимир Нестерович. — У многих, конечно, проездные. Но ведь акимат это компенсирует автопаркам? Билеты нам, между прочим, никогда не дают. Ну да мы к этому уже привыкли — лишь бы довезли. Нам нужен автобус! Как мы город заполним картошкой, помидорами и огурцами? Где в городе власть, куда можно обратиться, кто ответственный? Я уже второй день звоню в акимат, меня пересылают с одного номера на другой, но ответа подробного я так и не дождался.
Nv.kz попытался выяснить, почему так обходятся с пенсионерами. В третьем автопарке нам заявили, что они по этим вопросам комментариев не дают, а потому обращаться необходимо в акимат. Ситуацию пояснил заведующий сектором пассажирского транспорта городского акимата Искандер Кабидулла.
— У нас это ежегодная практика, поэтому с середины сентября автобус будет ходить лишь по выходным. Мы всегда смотрим по погоде, — говорит он. — Даже когда летом жара, много пассажиров не выходит. Дачные автобусы все нерентабельные. Автопарки готовы их передать другим, однако никто не хочет их брать. Погода сейчас такая, что каждый день будет невыгодно пускать автобус.
Вот так легкое похолодание оставило дачников без доступа к любимым огородам. Не выгодно, к сожалению, стариков на дачи возить. А потому с сентября они будут добираться до огородов только по выходным.
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рентабельно только дотации получать по 300.000.000 тенге в год.
Астана
13 сентября, 2017 в 19:23
А нам рентабельно содержать такое государство?
Олег
14 сентября, 2017 в 11:53
Пенсионеры вообще не рентабельны. Не рентабельны также дети, инвалиды и больные люди. Жаль, что у нас и людей оценивают «по себестоимости»,как болванки на заводе…
электорат
13 сентября, 2017 в 19:48
У вас претензия к перевозчикам? Купите автобус, возьмите на обслуживание маршрут и покажите, что это рентабельно, а эти проклятые перевозчики просто так дотаций просят на социально-значимые маршруты.
Дмитрий
14 сентября, 2017 в 00:41
Я готов поставить автобус на этот маршрут. Но только во первых ни кто не даст,а во вторых если и залезешь то потом,после того как организуешь все и это начнет приносить доход,автопарки сразу сожрут.
Земеля
14 сентября, 2017 в 13:45
Ну да ток получить из бюджета, откатать а потом отморозится. А у людей реально урожай снимать. Ппц чинуши
Я
14 сентября, 2017 в 00:26
Гуляй ворьё. То что с любовью посажено и так воруют, не смотря на охрану. На три часа соседка, живущая на даче, уехала в город — хлеб, масло, сахар купить. Вернулась- из 10вилков капусты 6 отсутствуют и все помидоры, даже зеленые собраны! У нас 4 вилка пропало, других соседей незнаю. Так её, всего три часа небыло.. Что будет теперь….. В аду гореть, тем кто сидит в акимате и в автопарке.
Нина
14 сентября, 2017 в 07:41
В Караганде самые рентабельные это футбольный,и хоккейный клуб.их бюджета хватет на 10 лет возить дачников.
Бой
14 сентября, 2017 в 12:22