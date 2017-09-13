«Это была не сделка, а торговля»

Кто тайный дирижёр дела об украденном золоте из «Алема» ?

Потерпевшие бизнесмены бурно отреагировали на показания бывшего адвоката охранника «Алема». Лидия Арзамасова дала показания в суде, и предприниматели назвали её выступление «театром одного актёра». Не смотря на то, что Арзамасову давно отстранили от дела, бизнесмены уверены — она и по сей день руководит процессом.

— Если говорить об этой пресловутой процессуальной сделке, то это была не сделка, а торговля,- говорят бизнесмены.- Она сама предлагала, сначала там были 15 килограмм, потом 11 и так постепенно снижались суммы и граммы. Потом когда она нашла золото, мы должны были подписать соглашение. В этом соглашении не было ничего, ни прописаны граммы — кому и сколько вернут. Не указана сумма, которую нам вернут. Просто голое соглашение.

Кроме того, предприниматели уверены, что Арзамасова в своём дворе нашла, не два пакета с золотом, а три. А вот где теперь третий и был ли он, никто не знает.

— Её хоть и отстранили от этого дела официально, но она всё равно руководит из-за кулис, — твердят они. -Действиями нынешних адвокатов в том числе.