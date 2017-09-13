Кто тайный дирижёр дела об украденном золоте из «Алема» ?
Потерпевшие бизнесмены бурно отреагировали на показания бывшего адвоката охранника «Алема». Лидия Арзамасова дала показания в суде, и предприниматели назвали её выступление «театром одного актёра». Не смотря на то, что Арзамасову давно отстранили от дела, бизнесмены уверены — она и по сей день руководит процессом.
— Если говорить об этой пресловутой процессуальной сделке, то это была не сделка, а торговля,- говорят бизнесмены.- Она сама предлагала, сначала там были 15 килограмм, потом 11 и так постепенно снижались суммы и граммы. Потом когда она нашла золото, мы должны были подписать соглашение. В этом соглашении не было ничего, ни прописаны граммы — кому и сколько вернут. Не указана сумма, которую нам вернут. Просто голое соглашение.
Кроме того, предприниматели уверены, что Арзамасова в своём дворе нашла, не два пакета с золотом, а три. А вот где теперь третий и был ли он, никто не знает.
— Её хоть и отстранили от этого дела официально, но она всё равно руководит из-за кулис, — твердят они. -Действиями нынешних адвокатов в том числе.
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Нина
14 сентября, 2017 в 07:44
В коем-то веке соглашусь с Ниной)
Mystery
14 сентября, 2017 в 10:03
Нина, ну не смешите. Уверен, что много товара там без документов, и пришло неизвестно откуда. Вот из-за него люди кипеш и устраивают. Как контрабанду провозить, и не платить на таможне — так всё хорошо. Как принимать у людей без налогов — тоже всё хорошо. А как украли — так всё плохо.
Да не
14 сентября, 2017 в 10:27