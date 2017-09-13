В центрах ТО страны должны работать только засекреченные программы.
Главная проблема техосмотра после его перехода от МВД к частным компаниям — корректность данных. Результаты осмотра можно было изменять или вообще вносить самостоятельно, не загоняя машину на стенд за допоплату. Теперь систему отправки информации с оборудования на диагностических стендах центров в единую базу данных заменили, исключив возможность вмешательства операторов, пишет Kolesa.kz.
Ранее каких-либо серьёзных требований к программному обеспечению, устанавливаемому в центрах ТО, не существовало. Компании могли приобретать ПО у каких угодно разработчиков. Главное, чтобы в компьютер поступали данные со стендов и отправлялись в Единую информационную систему обязательного технического осмотра.
При этом цифры можно было легко подкорректировать в нужную сторону. Подобное положение дел играло на руку коррупционерам, собиравшим деньги с автовладельцев, а по казахстанским дорогам продолжали ездить едва ли не аварийные машины, рассказали корреспонденту kolesa.kz в Управлении контроля на автомобильном транспорте Комитета транспорта МИР РК.
Полгода разработчики единой информационной системы анализировали все программы, используемые операторами ТО. Тех, что исключают возможность подмены данных, оказалось лишь шесть: 4 российских и 2 казахстанских. И с недавнего времени, а точнее с 20 августа 2017 года, ситуация изменилась: только выбранное ПО разрешено использовать предпринимателям, занимающимся техосмотром автомобилей.
Применение других программ в управлении будут отслеживать, наказывая за это. Станет ли в результате на казахстанских дорогах больше исправных машин, покажет время. А пока за 8 месяцев 2017 года техосмотр в Казахстане уже прошли 1 млн 638 тыс. автомобилей.
Адрес редакции: г.Караганда, ул.Ержанова, 18, 4 этаж.
Отдел информации: 91-15-45. E-mail: vestnik@nv.kz.
Отдел рекламы: 91-22-44. E-mail: reklama@nv.kz.
Учредитель ТОО "ГАЗЕТА "НОВЫЙ ВЕСТНИК".
Копирование, перепечатка и любое другое использовании материалов сайта возможны только при наличии письменного разрешения учредителя.
Всего на сайте опубликовано 37026 материалов. Посетители оставили 213433 комментариев. В среднем по 6 комментариев на материал.
Ахахахахахахахахахахахахаха, что за бред….. Не верю ни разу в такое…. 98% кто проходит ТО просто платят деньги, например им говорят у вас фара не в ту сторону светит, едьте делайте, в течении 10 дней можете вернуться, если не хотите ехать 2 тыщи верхом, и все соглашаюстя, ибо ездить что-то переделывать нафиг никому не надо,Или допустим говорят у вас выброс CO2 превышает норму, исправляйте, ага щас побежал волосы назад кароч возможно просто дороже станет ТО вот и все! А NV советую через пару месяцев осветить данную новость! Да или хотя бы поехать 21 агуста и попробовать пройти ТО
Anvar
13 сентября, 2017 в 17:58
Очередная кормушка для своих поставщиков ПО. А тех.осмотр как проходили, так и будем проходить, только стоимость, якобы на новое ПО, повысится…
Горожанин
13 сентября, 2017 в 18:12
Свежо придание, да верится с трудом!!! Тоже самое говорили при передаче ТО к частникам. Стоил ТО 500 тенге + 1000 переплата и никуда не ездил, сейчас 3500 официально + 2000 не офиц. и тоже никуда не ездил. А теперь в 10 000 не уложитесь. Слава Казахстану!!!
экс горожанин
13 сентября, 2017 в 18:14
Вместо того, чтобы отменить техосмотр, как анахронизм, ищут способы, чтобы деньги от кормушки шли избранным. Я загоню авто, оснастив его запчастями с рынка, которые уже через месяц на наших дорогах приведут машину в «исходное состояние».Смысл у техосмотра в наших условиях, с нашим автосервисом и при нашем уровне жизни появится только если проводить его хотя бы ежемесячно…
электорат
13 сентября, 2017 в 20:01
Что мешает загнать на стенд исправное авто. А данные машины указать нужного авто?
Да уш!!!
13 сентября, 2017 в 20:47