Осенняя депрессия: комментарий психолога

Кончились теплые деньки, и серое небо теперь навевает меланхолию.

В Инстаграме появляются фотографии пледов и вязаных носков, дни проходят уныло и все чаще тянет поспать. Осення депрессия, говорят, всему виной. Как это происходит, с чем связано и как бороться, «НВ» рассказала семейный психолог Татьяна Таганова.

— Как возникает осенняя депрессия?

— Уменьшение количества солнечного света приводит к уменьшению мелатонина в крови. Мелатонин – это вещество, отвечающее за сон. Поэтому наступает сонливое состояние, которое приводит к постоянному желанию полежать, посидеть, укрыться одеялом. Вот почему в осенний период становятся так популярны фотографии, где все закутываются в одеяла, пьют горячий чай и смотрят на дождь. Это как раз про мелатонин. В это время в голове человека срабатывают некоторые импульсы, которые не позволяют ему радоваться жизни.

— Как преодолеть это состояние?

— Чтобы побороть осеннюю хандру, необходимо кушать много фруктов и овощей. И вообще ту пищу, которая имеет красивый оранжевый или красный цвет. Это способствует улучшению восприятия. Чаще включать дневной свет, тоже желтого или красного цвета. Эти цвета влияет на гормоны, которые улучшают настроение. Почаще гулять в дневное время суток, больше общаться с близкими людьми. Вообще осенняя депрессия является частично надуманной. Ведь все зависит от мелатонина.

По статистике, 56% людей вне зависимости от их темперамента, поддаются осенней депрессии. А вам знакомо состояние сезонной меланхолии?