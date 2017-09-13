Ему грозит штраф около полу миллиона либо лишение свободы на срок до двух лет
Не благоустраивают город — плохо. Благоустраивают — не все берегут. Не так давно камерами видеонаблюдения зафиксирован житель города, который повредил архитектурное освещение. Это случилось на путепроводе по проспекту Бухар-Жырау.
По словам полицейских, сейчас по данному факту проводится досудебное расследование. Устанавливается личность молодого человека, повредившего иллюминацию. За совершение подобных действий ему грозит наказание в виде штрафа в размере до двух тысяч МРП, либо исправительные работы в том же размере. Кроме того, его могут наказать лишением, либо ограничением свободы на срок до двух лет.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 37026 материалов.
Посетители оставили 213433 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Совсем сдурели!? У нас два года сидят за миллиардное хищение. А тут на полдня ареста тянет всего.
Да уш!!!
13 сентября, 2017 в 20:44
Не новость, а так, просто Пук в воздух
День
13 сентября, 2017 в 20:57