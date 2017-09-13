В Караганде неизвестный повредил дорогостоящее оформление города

Ему грозит штраф около полу миллиона либо лишение свободы на срок до двух лет

Не благоустраивают город — плохо. Благоустраивают — не все берегут. Не так давно камерами видеонаблюдения зафиксирован житель города, который повредил архитектурное освещение. Это случилось на путепроводе по проспекту Бухар-Жырау.

По словам полицейских, сейчас по данному факту проводится досудебное расследование. Устанавливается личность молодого человека, повредившего иллюминацию. За совершение подобных действий ему грозит наказание в виде штрафа в размере до двух тысяч МРП, либо исправительные работы в том же размере. Кроме того, его могут наказать лишением, либо ограничением свободы на срок до двух лет.