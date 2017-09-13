Аким области посмотрел, как благоустроили Караганду (фоторепортаж)

Он прошел по центральному парку, отремонтированным дорогам и скверам

Сегодня, 13 сентября, аким нашей области проехал по городу и посмотрел, как его благоустроили. Ерлан Кошанов побывал в обновленном сквере возле театра Музыкальной комедии, поговорил с подрядчиками, которые ремонтируют дороги и теплосеть, а также побывал в центральном парке культуры и отдыха.

Первым пунктом посещения стал сквер у театра Музкомедии. Здесь Ерлана Кошанова ждала аким района имени Казыбек би Татьяна Шатохина. Она рассказала о том, какие количество брусчатки здесь уложили, сколько деревьев посадили и сколько лавочек установили. Последние, кстати, выполнены с долей оригинальности: на их боковых частях красуются ноты.

— Установленная здесь малая архитектурная форма «Шанырак» уже полюбилась горожанам, — сказала Татьяна Шатохина. – Сюда приезжают молодожены и делают праздничные фотографии.

Во время обхода сквера к акиму области подошла пенсионерка, которая живет в одном из близлежащих домов, и поблагодарила его за красивый уголок для отдыха горожан. Она пожелала акиму здоровья и сил для дальнейшей работы на благо народа.

Дальше Ерлан Кошанов отправился на улицу Гоголя. Здесь, на отрезке от 7 магистрали до перекрестка с улицей Ленина, начался ремонт. Его проводит карагандинская компания «РСУ по ремонту дорог». Сейчас ее работники снимают старый асфальт. Отчет перед акимом области держал заместитель директора подрядной организации Андрей Андреюк. Он сообщил, что на улице Гоголя будет укреплено основание дороги, а потом – проложено два слоя асфальта. Однако щебеночно-мастичный асфальтобетон в этом году укладывать не будут. Это сделают в следующем году. По словам подрядчика, кусочек улицы Гоголя будет готов в октябре.

Далее аким области побывал на улице Тулепова, где недавно начался средний ремонт в рамках второго этапа. Здешний подрядчик – компания «СапаЖолСтрой» — пообещал, что всю работу сделает до конца октября.

— А в следующем году переделывать будете? – спросил у подрядчика аким области.

— Нет! – замахал рукой подрядчик.

— Ну, смотрите! Я беру ваш участок на контроль!

После этого Ерлан Кошанов посмотрел на ремонтируемую дорогу по улице Сатыбалдина и благоустроенный двор по проспекту Строителей, 19. Аким области остался доволен. Он попросил председателя местного КСК следить за новыми горками, качелями, тренажерами и спортивной площадкой. Если их повредят вандалы, то власти за счет бюджета ничего восстанавливать не будут. Теперь это обязанность КСК.

После этого аким области посмотрел, как идет реконструкция тепломагистрали по проспекту Строителей, а потом поехал в центральный парк культуры и отдыха. Здесь ему показали мощеные брусчаткой тропинки и будущую центральную площадь. Она еще не обустроена. Территория засыпана гравием и на ней местами стоят паллеты с брусчаткой.

— Сколько эта площадь вместит людей? – спросил аким области Ерлан Кошанов.

— Тысяч восемь, — ответил аким Караганды Нурлан Аубакиров.

В этом году приведут в порядок 11 гектар западной части центрального парка культуры и отдыха. На это из бюджета выделено более 500 миллионов тенге.