Задавайте вопросы об отопительном сезоне

На них ответит руководство компании » Теплотранзит Караганда»

Уважаемые читатели, задавайте вопросы об отопительном сезоне. Пишите их в комментариях. Через несколько дней мы передадим все собранные вопросы, заданные по теме, в компанию «Теплотранзит Караганда».

Просим вас формулировать вопросы чётко, ясно, коротко. На вопросы, заданные не по существу темы, ответов не будет. Просим отнестись с пониманием.