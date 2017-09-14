На них ответит руководство компании » Теплотранзит Караганда»
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Я даже спрашивать не хочу, после прошлых ответов. У меня все вопросы неудобные.
Хотя один есть. Да какого числа и какого месяца нужно получит акт 100% готовности дома к отопительному сезону? После какого числа начнут отключать неготовые дома, которые не получили акт готовности, с видимым разрывом системы?
Да уш!!!
13 сентября, 2017 в 10:09
Будут ли люди платить за неработающие (неподключённые)установленные приборы отопления, и с какого числа, какого месяца?
Да уш!!!
13 сентября, 2017 в 10:11
И вообще ,почему эти приборы ставит 100%государственный дотируемый бюджетом «Теплотранзит» ,когда по закону их должен ставить услугодатель «Карагандажылусбыт» 100% прибыльная частная компания?
andrey
13 сентября, 2017 в 11:32
Можно ли на последнем этаже вместо крана Маевского поставить шаровый вентиль ?
Дмитрий
13 сентября, 2017 в 10:14
Тут и я могу ответить. Вам водоканал штраф намотает, типа за слив воды в их канализацию. и если стоит счётчик горячей воды, то и жылу намотает штраф, за пользование горячей водой из системы отопления.
Да уш!!!
13 сентября, 2017 в 12:00
А если не кто не узнает то можно ?
Дмитрий
13 сентября, 2017 в 14:30
Не пойманный — не вор.
Да уш!!!
13 сентября, 2017 в 15:30
Здравствуйте уважаемый человек. Когда устранят аварию по адресу ул.Молокова 94. Мы второй месяц сидим без холодной горячей воды. А через месяц запуск отопления. Заявка уже с месяц лежит в вашей службе ремонта.
КСУ
13 сентября, 2017 в 10:15
а мы все лето сидим без холодной горячей воды)) хотя по графику, который публиковали в интернете должны были пользоваться ею с июля месяца, об чем можно говорить с этими людьми
Илья
13 сентября, 2017 в 11:03
У нас установлен общедомовой прибор учета потребленного тепла, но в прошлом отопительном сезоне начисления по нему шли только первый месяц, а далее начисления производились по площади. Почему так произошло? Прибор учета вышел из строя? Кто за ними следит, кто должен производить ремонт? В какой срок должны выполняться эти работы? Почему компания, настоятельно требующая установку приборов учета, через два-три года полностью теряет интерес к ним?
Горожанин
13 сентября, 2017 в 11:53
После ремонта и профилактики труб, длившегося два месяца вместо одного, нам подали горячую воду, она шла действительно горячей, однако две недели назад пошла холодная. Как выяснилось — на улице Крылова произошла авария, в связи с чем нам сказали подать в дом воду не по подаче, а по обратке. Мы переключили, вода идет холодная, в аварийной отвечают — сливайте. У нас счетчик, мы сливаем холодную воду, платим как за горячую. Обращались в службу наладки, нам пообещали, что придет наладчик и сделает замеры температуры воды. Никто не пришел. Вопрос: почему ремонт на улице Крылова длится уже больше двух месяцев? Нам что, ждать теперь отопительного сезона, чтобы воспользоваться горячей водой? Мы проживаем по улице Кривогуза. Несколько домов с такой проблемой. Хотя бы счет выставляли по тарифам холодной воды. Сливать пробовали много, но вода не потеплела ни на градус.
Владимир Алексевич
13 сентября, 2017 в 12:35
Когда сделают теплотрассу на Пришахтинск?
Алекс
13 сентября, 2017 в 12:50
Совести у людей нет. Страна на пороге эпохальных событий! Только закончили ЭКСПО, переход на латиницу, создание исламской G20, вхождение в 30- развитых… А вы все о своем…
?
13 сентября, 2017 в 13:03
Ещё вопрос. Почему в начале лета развесили объявления. что если на доме не будет прибора учёта тепловой энергии, то акт 100% готовности дом не получит? Это прямой шантаж и давление на жильцов дома, при том навязывание теплоприборов. Чем руководствуется Ваша организация вывешивая такие предупреждения? Я не против теплоприбора. Но вопрос имеется. Или это не Ваши работники расклеили эти объявления по подъездам?
Да уш!!!
13 сентября, 2017 в 15:34
Уважаемая редакция, очень хотелось бы узнать мнение директора ТОО «Караганда теплотранзит» о том, что его работники аварийных служб сами советуют гражданам, недовольным качеством и температурой воды, переходить на титаны? Вопрос, что будет делать эта компания, если всем жителям надоест беспредел настолько, что все купят титаны? И еще, получается, что компания не заинтересована в улучшении своих теплосетей и увеличении уровня комфорта граждан, а собирается выжать все, что было создано еще при советской власти. Что же будет дальше? Только что мне в аварийной сообщили, что для того, чтобы не отключать горячую воду, требуется другая система трубопровода города, а ее никто делать не собирается.
Владимир Алексевич
13 сентября, 2017 в 20:28
До сих пор нет горячей воды! Писали, что отключат 12.05.2017, на 11.05 заказали опрессовку, но т.к. г.воду отключили 9.05.2017, то опрессовку так и не провели…
По графику воду в наш дом должны были дать 2.07.2017, но не дали…
Сказали, что у нас сломана задвижка, но т.к. у нас ещё подтекает труба, а труба проходит под крыльцом магазина, то надо разобрать крыльцо, тогда они сразу приедут и сделают и задвижку и трубу. Крыльцо разобрали в двадцатых числах августа, после чего теплотранзит заявил, что у них оказывается»нет нашей заявки!» вмешательство 5-го канала, помогло найти заявку приехали и стали делать трубу — ремонт длился несколько дней, закончили после праздников, но задвижку так и не сделали!
Если опрессовки нет, значит дом не готов, но ведь это не по нашей вине! И в конце концов когда уже будет горячая вода?! живем в 21 веке, ЭКСПО провели, а обеспечить жителей шахтерской столицы горячей водой не можем 5 месяц пошел! Позорище!
Елена
13 сентября, 2017 в 20:42
Здравствуте,в 2016 году, в 23 микр, дом 32 обязали за свой счет по 10000тг с квартиры, установить общедомовой прибор учета потребленного тепла,где ставили счетчики в других домах бесплатно, хорошо собрали деньги установили,но оплата за весь отопительный сезон приходила по площади,и в этом году тоже нас оповестили, что будем платить по площади, я конечно понимаю, что для пришахтинска платить по площади для вас выгодно, ведь в дом максимум подача гоячей воды 65 градусов,а не 90 градусов,а платим 100%, конечно мы были рады счетчику,но…. вопрос зачем мы покупали этот счетчик тепла, если все равно оплачиваем по площади??????
Светлана
13 сентября, 2017 в 22:10