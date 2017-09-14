Карагандинские шахтеры чувствуют себя униженными

«Дошло до кощунства!»

Ветераны угольного департамента обвинили «АрселорМиттал Темиртау» в кощунстве и варварском отношении к имуществу, созданному при Союзе. Пенсионеры отправили президенту страны Нурсултану Назарбаеву коллективную жалобу.

«Компания «АрселорМиттал Темиртау» пользуется значительным потенциалом, накопленным за время существования Карагандинского угольного бассейна, при этом не осуществляя необходимых вложений в перспективные инвестиции, — сообщили шахтеры главе государства. — А ведь шахты в дальнейшем, даже при наличии запасов, просто не смогут работать без строительства новых стволов, новых горизонтов, доразведки и предварительной дегазации, поскольку все это требует вложения немалых финансовых средств и большого количества времени для строительства и ввода новых объектов. Тем более, что ликвидированы шахтостроительные и проектные организации, на предприятиях подошли к концу многолетние запасы, накопленные в советское время. Материально-техническое обеспечение в настоящее время находится не на должном уровне. Чтобы сохранить угольную отрасль в Караганде, нужно уже сейчас проводить работы по строительству новых и углублению старых стволов. …Печальные примеры несоблюдения мер по повышению безопасности на подземных работах должны заставить руководство компании наконец обратить на это свое внимание».

Авторы обращения снова обратили внимание на порочность системы аутстаффинга, которую так любит работодатель:

«Практически разрушена годами отлаженная структура управления угольной отраслью. Сложные и опасные виды подземных работ передаются подрядным организациям, профессиональность и компетентность которых очень сомнительна. А ведь это предприятия, являющиеся по характеру деятельности сверхкатегорийными по газу и взрывоопасными».

Кроме того, пенсионеры крайне недовольны тем фактом, что компания отказывается вписывать многие годами выстраданные льготы в новый коллективный договор. Люди чувствуют себя оскорбленными:

«Чувствуя себя выше законов и моральных принципов, компания бездумно исключает разные льготы и положения колдоговора. Дошло до кощунства, когда было отказано в погребальной помощи в связи со смертью пенсионера шахты Костенко, ветерана Великой Отечественной войны Машанова М. Г.!!! Хотя даже на момент его смерти срок действия коллективного договора еще не был окончен. Из-за страха в виду возможного прекращения действия колдоговора в этом году уволилось около 300 человек, имеющих право на пособие при увольнении. А ведь это люди в основном с высокой квалификацией, честно отдавшие десятки лет своей жизни угольной отрасли».

Ветераны считают, что компания преднамеренно принимает «унижающие меры» к горнякам: не поднимает зарплаты, не желает возвращать в состав предприятия медсанчать, а также, что еще более усугубляет ситуацию, — накануне дня Шахтера перевозит администрацию угольного департамента из центра города за его черту, по сути в чистое поле.

Ветераны надеются, что лидер нации поможет приструнить работодателя.