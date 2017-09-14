Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49-1-1, 34 КО) пообещал, что отправит в нокаут чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), когда они выйдут на ринг 16 сентября в Лас-Вегасе, сообщает Zakon.kz.
«Я могу заверить вас, что выполню часть своей работы и сделаю все возможное, чтобы подарить фанатам прекрасный бой. Самое главное для меня — победа. Я всегда готовлюсь к тому, чтобы показать самое лучшее. Это для моих фанатов, моей команды и моей страны. Вот что я собираюсь сделать в эту субботу. Я пойду туда и выиграю бой. Я подготовился к нокауту. Конечно, в бою может случиться все что угодно, но я готовился к тому, чтобы нокаутировать его (Головкина)», — заявил Альварес.
Ранее мексиканец подверг сомнению уровень оппозиции Головкина и его репутацию нокаутера, отметив, что нокаутировал бы соперников GGG еще легче. Также «Канело» заявлял, что намерен снять все вопросы о победителе в первом бою, чтобы не проводить еще один. На кону помимо титулов казахстанца будут стоять звание линейного чемпиона и специальный пояс от WBC, а также пояс журнала The Ring от мексиканца.
Сегодня, всего несколько часов назад, в Лас-Вегасе прошла финальная пресс-конференция Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО). По ее окончании боксеры провели дуэль взглядов.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Геннадий поставит на кон пояса чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе, Сауль — титул линейного чемпиона по версии журнала The Ring.
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За Альвареса!!!!
box
14 сентября, 2017 в 11:31
Вот и пришел головкину конец абсолютно уверен в нокауте альвареса
Vas
14 сентября, 2017 в 13:39
Впервые солидарен с VAS…
box
14 сентября, 2017 в 14:24
Конечно нокаутирует. Зубами в кулак. Даж не сомневаюсь, что Гена ему зубы в глотку вобьёт и выплюнуть заставит.
Да уш!!!
14 сентября, 2017 в 16:31
Верим в победу Геннадия Головкина!!! Гена вперёд!!!
Виталий
14 сентября, 2017 в 18:21