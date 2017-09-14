«Я могу заверить вас, что выполню часть своей работы и сделаю все возможное, чтобы подарить фанатам прекрасный бой. Самое главное для меня — победа. Я всегда готовлюсь к тому, чтобы показать самое лучшее. Это для моих фанатов, моей команды и моей страны. Вот что я собираюсь сделать в эту субботу. Я пойду туда и выиграю бой. Я подготовился к нокауту. Конечно, в бою может случиться все что угодно, но я готовился к тому, чтобы нокаутировать его (Головкина)», — заявил Альварес.