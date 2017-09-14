Международное общество «Қазақ тілі» обретет офис в Караганде

Карагандинский филиал международного общества «Қазақ тілі» обретет офис в Караганде

Международное общество «Қазақ тілі» было создано в 1989 году. В Караганде действует его филиал. Общество занимается созданием словарей, научно-методических пособий и учебников, пропагандой казахского языка и изучением латиницы.

О том, что коллектив филиала будет праздновать новоселье, стало известно на торжественном мероприятии в связи с празднованием Дня языков. Как сообщили в пресс-службе акимата, аким Карагандинской области Ерлан Кошанов отметил важное значение этого праздника. Узнав о том, что Общество «Қазақ тілі» не имеет своего офиса, Ерлан Кошанов поручил найти для него помещение.

«Мы сегодня говорим о том, что нужно поддерживать языковую политику. Здесь мы собрались на вручение премии «Тіл жанашыры». Само слово «тіл жанашыры» говорит о том, что мы должны душой болеть за язык. Нужно создать специальный орган или центр, который занимался бы мониторингом изучения языков, — сказал Ерлан Кошанов. — Недавно узнал, что у Общества казахского языка нет офиса. Разве это показывает нашу поддержку?»

Аким области тут же дал поручение своему заместителю решить вопрос с помещением в кратчайшие сроки.

Источник: inform.kz