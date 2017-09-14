Сегодня в Караганде пройдет международный форум маркшейдеров

В Карагандинском государственном техническом университете 14 сентября состоится Международный маркшейдерский форум «Инновационные технологии в геодезии, маркшейдерии и геотехнике»

Также пройдёт ІІ съезд Союза маркшейдеров Казахстана.

Ожидается участие президента Международного маркшейдерского сообщества (ISM) Анатолия Охотина. На форум соберутся учёные Германии, России, Украины, Узбекистана и Казахстана, представители маркшейдерско-геодезических компаний Швейцарии, Италии, Испании и России.

Участники будут говорить о проблемах обеспечения горнодобывающих предприятий инновационными технологиями измерений, о перспективах развития отрасли. Планируется выставка современного маркшейдерско-геодезического оборудования.

На съезде обсудят нормативные документы, касающиеся проведения маркшейдерских работ.

Источник: novoetv.kz