За первые дни мероприятия они оштрафовали 87 пешеходов
Местная полицейская служба проводит профилактический рейд «Безопасная дорога». Мероприятие стартовало 12 сентября и закончится 16 сентября. Главная цель рейда — профилактика аварийности, поэтому полицейские штрафуют за нарушения не только водителей, но и пешеходов.
За управление транспортом без техосмотра привлечены к ответственности 12 водителей, 58 водителей оштрафованы за использование телефона во время управления транспортным средством, 33 водителя за превышение скорости, 99 водителей за неиспользование ремней безопасности, 43 водителя за нарушение правил маневрирования. Также, 5 водителей были оштрафованы за проезд на запрещающий сигнал светофора, выявлено 13 водителей, которые управляли автомобилями без прав. Под прицел полицейских попали 87 пешеходов.
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Сегодня утром у театра на советском,стояло 6 полицейских.не слишком много нахлебников за наш счёт?
Бой
14 сентября, 2017 в 12:16
Оленей больно много развелось. Я бы еще с десяток поставил полицаев. Тот случай, когда не жалко денег.
КО
14 сентября, 2017 в 12:38
Озвучьте пожалуйста, сколько вы заплатили налогов за год?
Вечно недовольные всем на свете комментаторы тут считают, что все вокруг живут за их счет, но 99% здешних комментаторов на самом деле являются никчемными и бесполезными жителями города, которые в бюджет вообще почти ничего не платят!
Ушлепок
14 сентября, 2017 в 12:41
еще бы, пешеход немного срезал путь и начал за пределами зебры, а закончил по зебре, кто он ?
ПРЕСТУПНИК!
аж 3 «сотрудника бегут»
лунтик
14 сентября, 2017 в 12:20
Реку по мосту ты тоже будешь «чуть за пределами моста» переходить?
Водителей за небольшое нарушение разметки штрафуют на огромные тысячи, а могут и прав лишить.
А для переходов что — отдельные ПДД?
КО
14 сентября, 2017 в 12:37
Своего рода комендантский час.Ловят водителей-нарушителей,которым ранее сами же продали права.Ни разу не слышал о таких действиях на пресловутом Западе.Там бы возмутились.У нас-еженедельномесячногодовой рейд не кончается.
kazax
14 сентября, 2017 в 12:43
На западе таким как ты вякать бы не дали. Это у нас рейды — а там такое практически всегда. Нарушил — жди наказания
КО
14 сентября, 2017 в 13:20
А какой я?Вы,чувствуется, высокоумный интеллигент, много времени проведший за границами.
kazax
14 сентября, 2017 в 15:34
Вот только не надо сравнивать страну третьего мира с Западом. Тут такого не может быть в принципе. Просто не представляю, что бы было, если бы должностное лицо полиции рассказывало о борьбе с фиктивными техосмотрами и продажей в/у. А министр промышленности хвалил предпринимателя за находчивость при экспорте сухого молока в Китай — наем контробандистов с оплатой из черной кассы. После такого интервью должно последовать расследование и наказание, не смотря на должность. И дороги ремонтировать каждый год — абсурд. И бюджетные дотации частных предприятий, не оказывающих социальных услуг — абсурд. Я якобы инвестиции населения в монополистов через тариф — тоже абсурд, заслуживающий расследования.
Иностранец
14 сентября, 2017 в 14:08