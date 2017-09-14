Полицейские вышли с рейдом на дороги

За первые дни мероприятия они оштрафовали 87 пешеходов

Местная полицейская служба проводит профилактический рейд «Безопасная дорога». Мероприятие стартовало 12 сентября и закончится 16 сентября. Главная цель рейда — профилактика аварийности, поэтому полицейские штрафуют за нарушения не только водителей, но и пешеходов.

За управление транспортом без техосмотра привлечены к ответственности 12 водителей, 58 водителей оштрафованы за использование телефона во время управления транспортным средством, 33 водителя за превышение скорости, 99 водителей за неиспользование ремней безопасности, 43 водителя за нарушение правил маневрирования. Также, 5 водителей были оштрафованы за проезд на запрещающий сигнал светофора, выявлено 13 водителей, которые управляли автомобилями без прав. Под прицел полицейских попали 87 пешеходов.