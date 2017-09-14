Из-за этого потребители останутся без отопления и горячей воды
Члены Общественного совета Караганды переживают, что часть жителей Юго-Востока останется без отопления и горячей воды. Все дело в тепломагистрали по проспекту Строителей, которую сейчас реконструируют. Здесь не выполнена самая трудная часть работы, да к тому же возникли проблемы с поставкой предизолированных труб с местного завода «Изо Плюс».
Сегодня, 14 сентября, члены Общественного совета побывали на месте, где идет реконструкция. Под предводительством подрядчика и гендиректора компании «Теплотранзит Караганда» Серика Балкишева они прошли вдоль траншей и высказали свои замечания. Общественники увидели, что еще не все трубы уложены. Часть из них лежит на дороге. Готовы не все камеры. Не установлена запорная арматура. А это, по словам председателя Общественного совета Кабдыгали Оспанова, самая сложная работа.
— Тепловую часть мы успеем сдать до 1 октября, — пообещал общественникам руководитель проекта компании «НС-Система» Канат Ботпаев. — Но у нас есть некоторые опасения по поставке трубы диаметром 820 миллиметров. Она задерживается. Вчера сюда приезжал аким области и разговаривал с нашим поставщиком. Тот обещал, что к 20 сентября все трубы поставит.
— А в чем у завода проблема? – спросили общественники.
— Их тормозят поставщики металлических труб, — объяснил подрядчик. – Наш завод же закупает их в России, а здесь потом изолирует.
— Где гарантия, что они успеют?
— У нас есть запасной вариант: другой поставщик, — ответил подрядчик.
— Почему на объекте так мало людей? – поинтересовались общественники. – Почему работа так тихо идет?
— Мы ждем трубы, — ответил подрядчик. – Два ряда блоков мы уже подняли. Шаровые краны есть. Сейчас мы делаем упор на переходы под дорогами по улице Язева и проспектами Шахтеров и Строителей. Потому что до конца недели нам надо улицу Язева открыть.
Общественники посоветовали подрядчику увеличить темпы работы, нанять еще людей и работать в две смены. Ведь не за горами отопительный сезон. Он начнется в октябре. А заполнение тепловых сетей должно начаться уже 25 сентября. В связи с этим жильцы 134 домов в 27, 28 и 29 микрорайонах рискуют остаться в холода без отопления. Горячей воды у них не было и летом. Она появится в октябре. А срок окончания реконструкции тепломагистрали — ноябрь 2017 года.
По контракту, подрядчик должен заасфальтировать разрытые траншеи, чтобы обеспечить проезд для транспорта осенью и зимой. А в следующем году проспект будут капитально ремонтировать.
Напомним, реконструкция тепломагистрали на Юго-Востоке идет по программе «Нурлы Жол». Подрядная компания «НС-Система» прокладывает около километра новых труб карагандинского производства. На это из Национального фонда выделен 1 миллиард 60 миллионов тенге. Это деньги заемные. В последующем заказчик – компания «Теплотранзит Караганда» должна будет вернуть их государству.
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Открою вам небольшой секрет. Многие организации, выигравшие тендеры на ремонт теплоцентралей города , присылают на завод Изоплюс вместо денег гарантийные письма… Дескать когда нам чиновники деньги переведут-мы с вами расчитаемся. Но с России трубу подобным образом не купить, нужны деньги ( сейчас еще и рубль скаканул…) знаю несколько водителей, ожидающих оплаты за перевозки … А вот организация из Астаны, прокладывающая коммуникации к несуществующему пока жилому комплексу в районе Голубых прудов, трубы получила давным -давно, а деньги так и не заплатила…
Dalnoboy
14 сентября, 2017 в 22:50
Вы еще пришахтинскую трассу не видели… Там бы к Новому Году успеть…
Dalnoboy
14 сентября, 2017 в 22:52
Такие задержки из года в года происходит из того,что Бюджетный,финансовый,экономический год у нас совпадают с календарным и начинается 1 января и поэтому не успевают все согласовать и работы начинаются только в июле,нада уже давно как в США,Европе,Китае и других развитых странах бюджетный год,финасовый год и экономический год должны начинаться 1 сентября или в крайнем случае 1 октября и тогда непосредственно работы начнутся в начале апреля.Надо уже на уровне парламента правительство решить этот вопрос.
жк
15 сентября, 2017 в 02:32
… Но вот некоторые фото по моему прошлогодние : во первых- в этом году не клеят наклейки с лейблом завода на трубы. Во вторых -мимо Halyk банка вроде в прошлом году шли…
Dalnoboy
15 сентября, 2017 в 07:49
Трубы карагандинского производства! Может российские трубы с карагандинской изоляцией?
?
15 сентября, 2017 в 13:40
Райкин вспоминается в связи с этой ситуацией.
-Раствор бар, кирпич жок.
Интересующийся
25 сентября, 2017 в 20:26