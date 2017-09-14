Общественники Караганды опасаются, что теплотрассу на Юго-Востоке не закончат в срок (фоторепортаж)

Из-за этого потребители останутся без отопления и горячей воды

Члены Общественного совета Караганды переживают, что часть жителей Юго-Востока останется без отопления и горячей воды. Все дело в тепломагистрали по проспекту Строителей, которую сейчас реконструируют. Здесь не выполнена самая трудная часть работы, да к тому же возникли проблемы с поставкой предизолированных труб с местного завода «Изо Плюс».

Сегодня, 14 сентября, члены Общественного совета побывали на месте, где идет реконструкция. Под предводительством подрядчика и гендиректора компании «Теплотранзит Караганда» Серика Балкишева они прошли вдоль траншей и высказали свои замечания. Общественники увидели, что еще не все трубы уложены. Часть из них лежит на дороге. Готовы не все камеры. Не установлена запорная арматура. А это, по словам председателя Общественного совета Кабдыгали Оспанова, самая сложная работа.

— Тепловую часть мы успеем сдать до 1 октября, — пообещал общественникам руководитель проекта компании «НС-Система» Канат Ботпаев. — Но у нас есть некоторые опасения по поставке трубы диаметром 820 миллиметров. Она задерживается. Вчера сюда приезжал аким области и разговаривал с нашим поставщиком. Тот обещал, что к 20 сентября все трубы поставит.

— А в чем у завода проблема? – спросили общественники.

— Их тормозят поставщики металлических труб, — объяснил подрядчик. – Наш завод же закупает их в России, а здесь потом изолирует.

— Где гарантия, что они успеют?

— У нас есть запасной вариант: другой поставщик, — ответил подрядчик.

— Почему на объекте так мало людей? – поинтересовались общественники. – Почему работа так тихо идет?

— Мы ждем трубы, — ответил подрядчик. – Два ряда блоков мы уже подняли. Шаровые краны есть. Сейчас мы делаем упор на переходы под дорогами по улице Язева и проспектами Шахтеров и Строителей. Потому что до конца недели нам надо улицу Язева открыть.

Общественники посоветовали подрядчику увеличить темпы работы, нанять еще людей и работать в две смены. Ведь не за горами отопительный сезон. Он начнется в октябре. А заполнение тепловых сетей должно начаться уже 25 сентября. В связи с этим жильцы 134 домов в 27, 28 и 29 микрорайонах рискуют остаться в холода без отопления. Горячей воды у них не было и летом. Она появится в октябре. А срок окончания реконструкции тепломагистрали — ноябрь 2017 года.

По контракту, подрядчик должен заасфальтировать разрытые траншеи, чтобы обеспечить проезд для транспорта осенью и зимой. А в следующем году проспект будут капитально ремонтировать.

Напомним, реконструкция тепломагистрали на Юго-Востоке идет по программе «Нурлы Жол». Подрядная компания «НС-Система» прокладывает около километра новых труб карагандинского производства. На это из Национального фонда выделен 1 миллиард 60 миллионов тенге. Это деньги заемные. В последующем заказчик – компания «Теплотранзит Караганда» должна будет вернуть их государству.