Стоимость пачки сигарет в Казахстане может взлететь до 1200 тенге

Уже завтра, 15 сентября, совет ЕАЭС рассмотрит новые ставки на табак.

Довести цены до европейского уровня предложила Евразийская антитабачная коалиция, сообщает Bnews.kz.

Тема повышения акцизов на табак стала одной из самых популярных. Минимум 900 тенге за пачку — такое предложение выдвинула Евразийская антитабачная коалиция.

Именно такое повышение цен в коалиции считают самым эффективным способом борьбы с курением.

«Мы должны сделать все, чтобы сигареты были недоступны для людей. Это финансовый барьер. Они должны стоить минимально как в Европе 10 евро и выше. А у нас, если по 10 евро, где-то 4 тысячи тенге, мы довольно по-божески предлагаем», — сказала председатель Евразийской антитабачной коалиции Джамиля Садыкова.

Такое обращение попало на стол премьер-министру РК. Правда, если в России активисты предложили 900 тенге за пачку на территории Евразийского экономического союза, то наши требуют 1200 именно для Казахстана.

«Даже если мы повысим акцизы не до 70% (потому что я понимаю, что может быть это не совсем реально сейчас в Казахстане), то хотя бы 50%, у нас госбюджет получит 184 миллиарда дополнительно. Это невероятный источник дохода», — подсчитала Д.Садыкова.

Однако совсем не согласны с такой позицией сами курильщики. Более того, это не эффективная борьба с курением, говорят они. Денис Ибрагимов – организатор сообщества «Права курящих в Казахстане». Говорит, что не раз проводили опросы на улице и по их статистике мизерное количество людей отказались бы от сигарет из-за высоких цен.

«Эта мера на повышение цен на табачные изделия одновременно снизит число курильщиков и повысит поступление в бюджет. Одновременно этого быть не может. Потому что, либо вы снижаете число курильщиков, и у вас, как следствие, снижается количество производимых табачных изделий, снижается корпоративный подоходный налог и отчисления. Либо у вас не бросают курить. Если вы хотите чтобы у вас пополнялся бюджет, люди не должны бросать курить», — считает организатор сообщества «Права курящих в Казахстане» Денис Ибрагимов.

Резкий скачок цен на сигареты лишь подтолкнет курильщиков к поиску более дешевой альтернативы, считают специалисты. А это, как правило, нелегальная продукция.

«На рынке уже продаются сигареты по 150-200 тенге за пачку без акцизных марок, они абсолютно не соответствуют требованиям технического регламента, который действует на территории ЕАЭС. Это контрабанда, предназначенная для продажи в сети магазинов duty free, заполняет до 70% «черного» сигаретного рынка Казахстана», — подчеркнул генеральный директор JTI в Казахстане Евгений Никольский.

Также специалисты считают, что аргументы Евразийской антитабачной коалиции необъективны потому, что Европа к действующему уровню акцизов шла постепенно, резкого скачка не было.

Совет Евразийской экономической комиссии рассмотрит вопрос повышения цен уже в пятницу.