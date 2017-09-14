«Складывается впечатление, что представители работодателя специально загоняют ситуацию в тупик»
Конфликт между администрацией «АрселорМиттал Темиртау» и профсоюзами «Коргау» и «Жактау» набирает обороты. Стороны никак не могут подписать новый коллективный договор и договориться о размерах заработной платы. Работодатель упорно вычеркивает из документа различные льготы для рабочих, а о повышении окладов и слушать не желает. Теперь к спору подключился областной профсоюзный центр. Надеясь посодействовать коллегам, его председатель Любовь Куанышбекова обратилась за помощью к акиму области.
«Рассмотрение законных требований работников о повышении заработной платы на 30 процентов, а также подписания нового колдоговора работодатель затягивает без объективных причин, — отметила председатель в своем обращении. — Складывается впечатление, что представители работодателя специально загоняют ситуацию в тупик, при этом грубо нарушая требования Трудового законодательства, срывают сроки создания примирительной комиссии».
Любовь Куанышбекова попросила главу области «оказать содействие в разрешении жизненно важных для металлургов и шахтеров вопросов» и «рассмотреть данный вопрос на внеочередном заседании Карагандинской областной трехсторонней комиссии по социальному партнерству».
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Шахтеры! Добивайтесь льготного выхода на пенсию, восстановления списка N1 и N2. Ставте вопросы глобальнее. Нечего церимониться. Кризиса в мире нет!!! Он в наших головах с подачи наших СМИ. Брату в Торонто подняли зарплату когда заговорили о кризесе. Посмотрите форбс-казахстан, наши аллигархи в разгар «кризиса» увеличиди в разы свои капиталы. А нам помнится советовали затянуть потуже пояса. Лицемеры!!!!
экс горожанин
14 сентября, 2017 в 16:04
Я тоже думаю, что понятие «кризис» у власть имущих и олигархов приобрело безвременный характер уже… То, что есть, просто ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, под которую нужно всем подстраиваться. А то можно подумать, их «кризис» когда то закончится и заживем все богаче…НАЕЛИСЬ УЖЕ ВСЕГО ЭТОГО «ПОТЕРПИТЕ»!
Саманта Смит
14 сентября, 2017 в 16:16