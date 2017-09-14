Профсоюзы просят акима области вмешаться в спор с «АрселорМиттал Темиртау»

«Складывается впечатление, что представители работодателя специально загоняют ситуацию в тупик»

Конфликт между администрацией «АрселорМиттал Темиртау» и профсоюзами «Коргау» и «Жактау» набирает обороты. Стороны никак не могут подписать новый коллективный договор и договориться о размерах заработной платы. Работодатель упорно вычеркивает из документа различные льготы для рабочих, а о повышении окладов и слушать не желает. Теперь к спору подключился областной профсоюзный центр. Надеясь посодействовать коллегам, его председатель Любовь Куанышбекова обратилась за помощью к акиму области.

«Рассмотрение законных требований работников о повышении заработной платы на 30 процентов, а также подписания нового колдоговора работодатель затягивает без объективных причин, — отметила председатель в своем обращении. — Складывается впечатление, что представители работодателя специально загоняют ситуацию в тупик, при этом грубо нарушая требования Трудового законодательства, срывают сроки создания примирительной комиссии».

Любовь Куанышбекова попросила главу области «оказать содействие в разрешении жизненно важных для металлургов и шахтеров вопросов» и «рассмотреть данный вопрос на внеочередном заседании Карагандинской областной трехсторонней комиссии по социальному партнерству».