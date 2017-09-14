Потраченные на EXPO деньги уже вернулись — Назарбаев

Об этом заявил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на пресс-конференции в Акорде

«Ничего не пропадет. Деньги, потраченные, уже вернулись за счет посещений и за счет туристов, которые наполнили все гостиницы Астаны, рестораны, концертные залы. Бизнес получил толчок, поступления в бюджет Астаны повысились, бизнесмены заработали деньги. 1400 компаний участвовали в строительстве, получился мультипликативный эффект. Думаю, что со всех сторон это было хорошее мероприятие», — сказал Президент, отвечая на вопросы журналистов об итогах проведения международной выставки в столице Казахстана.

Глава государства отметил, что для выставки за короткое время был построен целый микрорайон. По его словам, построенные для выставки объекты, найдут свое применение. Напомним, 10 сентября завершилась выставка EXPO-2017, в которой приняли участие 115 стран и 22 международные организации. Общее число посетителей выставки в Астане составило 3 977 545 человек.

Источник: Tengrinews.kz