Специалист жестового языка будет возникать по звоку
В следующем году карагандинские инвалиды по слуху смогут воспользоваться услугами сурдологической службы в больницах и на вокзале города.
«Например, человек пришел на вокзал. Там для него будет оборудована специальная касса, возле которой будет стоять монитор, — пояснил исполняющий обязанности руководителя областного управления координации занятости Максим Галиуллин на брифинге в службе центральных коммуникаций. — Кассир набирает номер. На том конце включается сурдопереводчик. И клиент уже посредством жестового языка получает информацию».
Проект «Surdo Online» уже работает в Алматы. Услуга доступна круглосуточно. Единственным условием является доступ к интернету.
Surdo-Online
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Виталий
14 сентября, 2017 в 18:07