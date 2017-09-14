Сурдопереводчики будут доступны на вокзале и в поликлиниках Караганды (видео)

Специалист жестового языка будет возникать по звоку

В следующем году карагандинские инвалиды по слуху смогут воспользоваться услугами сурдологической службы в больницах и на вокзале города.

«Например, человек пришел на вокзал. Там для него будет оборудована специальная касса, возле которой будет стоять монитор, — пояснил исполняющий обязанности руководителя областного управления координации занятости Максим Галиуллин на брифинге в службе центральных коммуникаций. — Кассир набирает номер. На том конце включается сурдопереводчик. И клиент уже посредством жестового языка получает информацию».

Проект «Surdo Online» уже работает в Алматы. Услуга доступна круглосуточно. Единственным условием является доступ к интернету.

Surdo-Online