«Переход на латиницу всех беспокоит. Об этом много говорили, ученые долго работали, всю историю посмотрели, опыт других стран. Я говорил, чтобы не было крючков. Есть восемь букв — чисто казахские звуки. Вот их нужно изобразить, вот в этом вопрос», — сказал Президент.

«Я предложил обсудить Парламенту. Все высказали замечания, сейчас детали. Когда языковеды, ученые, историки придут к согласию и скажут, тогда объявлю о новом алфавите. Кириллица свою роль продолжит играть. Поэтому те, кто пользуются кириллицей, говорит на русском языке, они могут не волноваться. По моим данным, где-то к 2022 году с первого класса преподавание начнется на латинском алфавите (…) Речь идет о доработке», — заметил он.

«Мне вчера рассказали, что в Интернете обсуждают написание слова «cәбіз» на латинице — saebiz. Но, к примеру, для написания «школа» на немецком Schule. (…) В казахском языке нет «ю», «я», «ь». Используя эти буквы, мы искажаем казахский язык, поэтому приходим в основу. Это важнейшее мероприятие. Но здесь наскоком нельзя, будем постепенно и вдумчиво подходить», — подчеркнул Назарбаев.