Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что переход на латиницу должен быть постепенным, передает корреспондент Tengrinews.kz
«Переход на латиницу всех беспокоит. Об этом много говорили, ученые долго работали, всю историю посмотрели, опыт других стран. Я говорил, чтобы не было крючков. Есть восемь букв — чисто казахские звуки. Вот их нужно изобразить, вот в этом вопрос», — сказал Президент.
«Я предложил обсудить Парламенту. Все высказали замечания, сейчас детали. Когда языковеды, ученые, историки придут к согласию и скажут, тогда объявлю о новом алфавите. Кириллица свою роль продолжит играть. Поэтому те, кто пользуются кириллицей, говорит на русском языке, они могут не волноваться. По моим данным, где-то к 2022 году с первого класса преподавание начнется на латинском алфавите (…) Речь идет о доработке», — заметил он.
«Мне вчера рассказали, что в Интернете обсуждают написание слова «cәбіз» на латинице — saebiz. Но, к примеру, для написания «школа» на немецком Schule. (…) В казахском языке нет «ю», «я», «ь». Используя эти буквы, мы искажаем казахский язык, поэтому приходим в основу. Это важнейшее мероприятие. Но здесь наскоком нельзя, будем постепенно и вдумчиво подходить», — подчеркнул Назарбаев.
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Saebiz теперь заживется наверное
Эль Чапо
14 сентября, 2017 в 18:49
Одним словом все будет saebiz 😂
Vas
14 сентября, 2017 в 19:12
Морковь действительно хороший и полезный овощ..
Да не
14 сентября, 2017 в 22:44
каждый думает в меру своей испорченности, такие казусы будут, и это нормально, так что давайте серьезно подойдем к этой ситуации
Асема
15 сентября, 2017 в 09:45
Из за слабых знаний, родители забирают своих детей из казахскоязычных школ и переводят в русскоязычные. Наши дети, только не успели выучить один казахский язык, как уже не успевают другой. (7класс) теперь они еще не будут знать и русский язык и литературу. На каком языке и какими буквами писал великий Абай, англичанину сугубо фиолетово! Он будет читать Абая на Английским, француз на французском, китаец иероглифами, а зулусу пофиг, они читать не умеют. Так что если вы напишите корова как korova, немцы языка всё равно не поймут! Так что это бред, что латиница поможет иностранцам в изучении языка. А вот что в ближайшее время вузы России и Болгарии, Китая и Кореи, Чехии и Англии пополнятся абитуриентами из Казахстана, это точно. Вернутся ли они после обучения обратно?….
Нина
15 сентября, 2017 в 20:52
нужно прислушаться к словам президента и понять наконец, что это очень важный шаг и важный этап в жизни казахстанцев.
Ясмин
15 сентября, 2017 в 09:50
А первую и последнюю буквы точно местами не перепутали?
Санёк
15 сентября, 2017 в 09:53