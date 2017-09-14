Почему в Караганде так сильно выросли цены?

Сегодня, 14 сентября, об этом рассуждали партийцы, общественники и чиновники

В Караганде в этом году сильно выросли цены на продукты питания. Почему так произошло? Свои ответы на этот вопрос сегодня, 14 сентября, во время дискуссии в офисе областного филиала КНПК озвучили общественники, партийцы и чиновники.

Первым выступил председатель карагандинского областного филиала КНПК Александр Зевахин. Он озвучил официальную статистику роста цен и тарифов. Коммунист отметил, что это лишь усредненные цифры. Реальная ситуация гораздо серьезнее.

— По официальным данным Комитета по статистике цены на продовольственные товары с декабря 2016-го по август 2017 года увеличились на 3,6 процента, непродовольственные – на 4,2 процента, — сказал Александр Зевахин. – Этот процесс продолжается. Растут цены на ГСМ: дизельное топливо подорожало на 9,3 процента, сжиженный газ – на 7,7 процента, бензин – на 5,7 процента. При этом среднедушевой доход населения Казахстана составил 75890 тенге и по сравнению с прошлым годом в реальном выражении увеличился на 5,4 процента.

— Мы на 7-м месте по Казахстану! – отметила представитель департамента по статистике. – Это не так уж плохо.

С ней не согласились общественники. Одни твердили, что в этом году выросли тарифы на коммуналку, а другие – что сильно подорожали овощи. С первым представитель департамента не согласилась. Она отметила, что по данным ведомства в нынешнем году увеличился только тариф на электроэнергию, остальные услуги остались на прежнем уровне. А вот с утверждением об увеличении цен на продукты, согласились даже представители акимата.

— Вот весной картошка и капуста везде была по 200 тенге! – заявила общественница Надежда Мубаракшина. – И никто ничего сделать не смог!

— Здесь был сезонный рост цен, — объяснил руководитель отдела предпринимательства и промышленности Абзал Рахымбаев. – В этом году он особенно сильно наблюдался. Так было по всем Казахстану. Дело в том, что карагандинские производители продали в другие регионы республики на 20 процентов больше своей продукции, чем в прошлом году. Произошел отток. Это и привело к росту цен.

Заместитель руководителя управления сельского хозяйства Сырым Бошпанов высказал мнение о том, что в росте цен виноваты посредники. Поскольку за ними нет контроля со стороны государства. А вот супермаркеты не виноваты. Власти их контролируют. У акимата со всеми сетями супермаркетов Караганды заключены меморандумы о минимальной наценке.

— У нас с крупными сетями супермаркетов проблем нет, — заявил Абзал Рахымбаев. – Они за счет большого объема товара и минимальной надбавки – 3-5 процентов – держат цены на социально значимые товары. Это 19 наименований. Проблемы возникают, в основном, в мелких магазинах. На наш телефон доверия ежедневно поступают звонки с жалобами на возросшие цены.

Чиновник сказал, что акимат ничего с этим поделать не могут. Власти не могут вмешиваться в бизнес и указывать владельцам магазинов, по какой цене им продавать, хлеб картофель или молоко. Госслужащие могут только давать рекомендации и вести разъяснительные беседы.