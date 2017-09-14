Навязывание платных услуг

В прошлом месяце столкнулась с неприятной ситуацией в известном магазине бытовой техники. Нужно было приобрести срочно телевизор. Решено было взять его в рассрочку на три месяца, выбор пал на данную технику стоимостью 55 тысяч тенге. При оформлении покупки продавец-консультант спросил приобретаю ли я за наличку или в кредит. Мной был дан ответ, что в рассрочку. И когда он через компьютер у себя заканчивал оформление, краем глаза увидела, что сумма стала почти 62 тыс.

На мой вопрос почему сумма выросла, консультант ответил, что «это гарантия, что даже если сломается один пиксель, вы можете телевизор обменять на новый». Мы сразу его предупредили, что мне не нужны никакие гарантии от магазина, достаточна гарантия от производителя и попросила выписать сумму, указанную на ценнике. Консультант, как говорится, «начал втирать неведомую дичь», заявив, что ценник действителен только при покупке товара за наличные деньги. Чувство, что меня хотят обмануть не покидало меня.

Я тут же подошла как они называют к «зеленому» столу и высказала свои претензии. И о чудо! Нам оформили товар по цене, указанному на ценнике, и я приобрела нужный мне товар за 55 тыс (в рассрочку).

Вечером того же дня я позвонила в их колл-центр, и оставила жалобу на консультанта и его действия, которые нарушают права потребителя, а именно навязывание дополнительных платных услуг и нарушение публичной оферты. Далее в течение часа ко мне позвонил представитель магазина, и очень сильно извинялся за консультанта и его действия. Предлагал то ли бонусы, то ли скидки.

Ну, думаю, молодцы! Вот она клиентоориентированность!!!

И что вы думаете? На днях понадобился телефон моей тётушке. В кредит. В том же магазине. Идем к стойке с мобильными телефонами, выбираем телефон, стандартный вопрос наличка или кредит. Наш ответ — кредит. Задает уточняющие вопросы какой банк, на сколько месяцев и вручает карту для оплаты. Тут я подключаю свой опыт, и спрашиваю, а вы случайно не включили нам ту дребедень в виде дополнительных услуг. Консультант мигом забирает у меня карту, отключает свои галочки и возвращает карту.

Какой можно сделать вывод? 1. При оформлении рассрочки или кредита консультанты, не поставив в известность потребителя, еще и навязывают дополнительные платные услуги. Это такой маркетинговый ход. Та кажущаяся на первый взгляд небольшая сумма за допуслуги может затеряться на фоне стоимости самого товара, а тем более поделённая на 3-6-9-12-24 месяца.

2. Звонки в колл-центр и последующие слезные извинения не решают проблемы.

3. Будьте осторожны при покупке бытовой техники, не станьте жертвами обмана. Так как возмущает не дополнительные платные услуги, а навязывание их без информированного согласия потребителя.

Думаю, что каждый догадается, какой магазин бытовой техники так себя повёл, но это, скорее всего, касается всех подобных магазинов.

с уважением, Карагандинка

От: Карагандинка