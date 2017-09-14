В Караганде начнёт работать новая система скоростемеров

Вспышек, во время фиксации нарушения, больше не будет

В Караганде обновили систему скоростемеров. Новые устройства «Mirage» поставили в старые жёлтые коробки, которые в народе прозвали Спанч Бобами. По всему городу таких обновлённых устройств 24.

В административной полиции предварительно сообщают, что систему планируют запустить с 20 сентября. Но всё зависит от фирмы-установщика, сейчас скоростемеры находятся в тестовом режиме. Они заработают по мере того, как их будут передавать в ведение административной полиции. Также стало известно, что вспышек, во время фиксации правонарушения, больше не будет.

Более подробную информацию полицейские пообещали сообщить ближе к началу запуска системы.