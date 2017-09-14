Вспышек, во время фиксации нарушения, больше не будет
В Караганде обновили систему скоростемеров. Новые устройства «Mirage» поставили в старые жёлтые коробки, которые в народе прозвали Спанч Бобами. По всему городу таких обновлённых устройств 24.
В административной полиции предварительно сообщают, что систему планируют запустить с 20 сентября. Но всё зависит от фирмы-установщика, сейчас скоростемеры находятся в тестовом режиме. Они заработают по мере того, как их будут передавать в ведение административной полиции. Также стало известно, что вспышек, во время фиксации правонарушения, больше не будет.
Более подробную информацию полицейские пообещали сообщить ближе к началу запуска системы.
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Да мы уже как бы в курсе ;-)
Дмитрий
15 сентября, 2017 в 01:37
В Чимкенте и Таразе говорят после их установки штрафы в сто раз увеличились и народ начал резать провода на этих спайнчбобах !
andrey
15 сентября, 2017 в 09:56
резать провода опасно, током может стукнуть. проще баллончик с краской применить )))
212
15 сентября, 2017 в 12:26
Сейчас проводов нет. Без них работает. А я не верил, что в старые корпуса засунут. Думал не практично и дорого. Ан вон оно как! Виноват! Признаю свою ошибку ;)
Мистер очевидность
15 сентября, 2017 в 12:29
Лучше бы гаишники с радарами стояли…
Anvar
15 сентября, 2017 в 10:23
Смотрю сайгаки радуются!!!?
Беспредел
15 сентября, 2017 в 17:43
Проще,безопаснее и дешевле-не гнать под 80 вместо положенных 40 .
Печкин
16 сентября, 2017 в 23:06