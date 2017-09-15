Хорошо, когда на твоем пути попадается что-нибудь хорошее. Потому что приятно написать о приятном. Настроение, аппетит и прочие функции организма улучшаются. А что бы совсем было хорошо, то у всех желающих укрепить здоровье есть возможность воспользоваться новой спортивно-тренажерной площадкой. Адрес площадки: ЦПКО, район старого зоопарка.
Еще было бы хорошо, если бы таких площадок становилось больше и больше. Хочется поблагодарить тех людей, которые проявили такую заботу о карагандинцах.
От: Александр Михайловский
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Появление новых спортивных площадок — это действительно хорошо и только радует. Вот только выбор места иногда не совсем понятен… Район старого зоопарка, это же возле ул.Чкалова? Там по близости практически нет жилых домов, так для кого площадка?
Горожанин
15 сентября, 2017 в 14:39