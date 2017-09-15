Мелочь, а приятно

Хорошо, когда на твоем пути попадается что-нибудь хорошее. Потому что приятно написать о приятном. Настроение, аппетит и прочие функции организма улучшаются. А что бы совсем было хорошо, то у всех желающих укрепить здоровье есть возможность воспользоваться новой спортивно-тренажерной площадкой. Адрес площадки: ЦПКО, район старого зоопарка.

Еще было бы хорошо, если бы таких площадок становилось больше и больше. Хочется поблагодарить тех людей, которые проявили такую заботу о карагандинцах.

От: Александр Михайловский