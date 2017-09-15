Очевидец ДТП в Караганде вместо помощи достал телефон и стал снимать видео

На трассе Караганда-Темиртау очевидец аварии с участием двух автомобилей вместо оказания помощи водителю и пострадавшим достал мобильный телефон и стал снимать происходящее на видео, передаёт Nur.kz

Кроме того, очевидец прокомментировал, что «вот так гуляют сотрудники прокуратуры».

Прокуратура Карагандинской области и ДВД региона с резким осуждением выступили в адрес неустановленного очевидца.

«Вместо того, чтобы оказать первую медицинскую помощь, неустановленный очевидец снимал водителя без сознания и других пострадавших на видеокамеру», – сообщили в прокуратуре региона.

«Официально заявляем, что работники прокуратуры не имеют какого-либо отношения к данной аварии», – пояснили в ведомстве.

О подробностях аварии рассказал руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжан Кудияров.

«На трассе Караганда-Темиртау произошло столкновение автомобилей «Хонда» и «Тойота камри». За рулем «Хонды» находился следователь Восточного отдела полиции УВД Темиртау. Был не при исполнении обязанностей, находился вне службы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Назначен ряд экспертиз», – добавил Кудияров.

Водитель «Тойоты» и трое пассажиров доставлены в больницу. По данным Бакытжана Кудиярова, досудебное расследование ведется по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения».