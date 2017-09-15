На трассе Караганда-Темиртау очевидец аварии с участием двух автомобилей вместо оказания помощи водителю и пострадавшим достал мобильный телефон и стал снимать происходящее на видео, передаёт Nur.kz
Кроме того, очевидец прокомментировал, что «вот так гуляют сотрудники прокуратуры».
Прокуратура Карагандинской области и ДВД региона с резким осуждением выступили в адрес неустановленного очевидца.
«Вместо того, чтобы оказать первую медицинскую помощь, неустановленный очевидец снимал водителя без сознания и других пострадавших на видеокамеру», – сообщили в прокуратуре региона.
«Официально заявляем, что работники прокуратуры не имеют какого-либо отношения к данной аварии», – пояснили в ведомстве.
О подробностях аварии рассказал руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжан Кудияров.
«На трассе Караганда-Темиртау произошло столкновение автомобилей «Хонда» и «Тойота камри». За рулем «Хонды» находился следователь Восточного отдела полиции УВД Темиртау. Был не при исполнении обязанностей, находился вне службы.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Назначен ряд экспертиз», – добавил Кудияров.
Водитель «Тойоты» и трое пассажиров доставлены в больницу. По данным Бакытжана Кудиярова, досудебное расследование ведется по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения».
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С нашими судами могут оштрафовать за то что оказывал медицинскую помощь без лицензии. Поэтому лучше снимать на сотку, как доказательство что ты ничего не делал!
edede
15 сентября, 2017 в 11:52
Очевидец правельно сделал
Этот полицейский до ДТП создал несколько аворийных ситуации
И мог убить многих людей водитель в машину которую врещался этот полицейский спас много людей
vas
15 сентября, 2017 в 13:31
В этой машмне были люди в форме прокуроров они сбежали сразу после ДТП
А оставшиеся были в гражданке поэтому очевидец говорит что это прокуроры так гоняют
Полцчается очевидец должен был сказать вот так прокуроры разрешают нарушать законы полицейским
vas
15 сентября, 2017 в 13:34
Если проверить видеозаписи приемных покоев больниц Караганда Темиртау то на записях мы найдем тех кто сбежал с места ДТП
И они могут оказаться сотрудниками прокуратуры
К сожалению эти записи могут уничтожить
Но то что двое человек убижало с места ДТП из одной из машин говорили многие
И говорили что один из них точно был в форме
По этому одчевидец и говорит на камеру про прокурорских без предельщиков
vas
15 сентября, 2017 в 13:43
Я могу прокуроров взять за руку и привести к любуму отделу полиции и на каждой стоянке будет по две три явно купленых не на зарплату дорогих машин без задних номерных знаков зарегестрированых на левых людей но управляют ими сотруники полиции которые одевают по верх формы спортивные куртки чтоб небыло видно что за рулем дорогого авто полицейский
А задние номера они снимают специально чтоб если случится ДТП скрыться с места не боясь что одчевидцы запомнят их номера
Я могу с любой камеры в центре города показать 10- машин без заних номеров
И все они упровляются полицейскими
vas
15 сентября, 2017 в 13:54
Одчевидец не мог подумать что в одной машине могут ехать полицейские и прокуроры и нарушать ПДД
vas
15 сентября, 2017 в 13:56
Сбежать с места ДТП просить людей это поступок достойный госслужащих
Явно они боялись чегото раз сбежали забыв вызвать скорую помощь постродавшим
vas
15 сентября, 2017 в 14:09
Господа прокуроры видно людей совсем за людей не счиают
Они думают если прокурорских не нашли в разбитой машине значит их там не было
Тогда как очевидец узнал что за рулем в гражданке предстовитель правохронительных органов
И почему он не сказал что это полицейские
А скзал что это прокуроры
Ответ один потому что сбежали с места ДТП люди в форме прокуроров а не полицейских
vas
15 сентября, 2017 в 14:18
Сейчас прокуроры постораются отмазаться от этого позора
Найдут того кто выложил видео
Заставят сказать что прокурорских на месте ДТП он не видел
А вот слухи идут что две машины устроили гонки и когда одна из них попала в ДТП вторая остановилась и в ние сели те кто сбежал с места ДТП
vas
15 сентября, 2017 в 14:25