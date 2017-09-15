Первую корреспонденцию по воздуху доставили из Сарани в Дубовку
С сегодняшнего дня почту по нашей области будут разносить дроны. Беспилотные аппараты, которые презентовали в Сарани, летают на 70 километров. Правда, есть ограничение. Скорость ветра не должна превышать 10 метров в секунду, иначе аппарат не полетит, а вес груза не должен превышать 2 килограмма.
Если погода летная, работники почты загружают дрон и отправляют по одному из 30-ти утвержденных маршрутов. Там, в заранее обусловленном месте, аппарат ловит местный почтальон и забирает корреспонденцию.
Сегодня первый почтовый дрон доставил корреспонденцию из Сарани в Дубовку.
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Прикольно! И даже неожиданно от нашей почты. Как я понимаю, сезон работы весна-осень. Зимой летать не будет
Мистер очевидность
15 сентября, 2017 в 12:26
Дасс исть хвантаситщщь!!!
!!!
15 сентября, 2017 в 13:36
А их каждый полет согласовывают с КГА? МВД, КНБ и СОП?)
Борз
15 сентября, 2017 в 15:31