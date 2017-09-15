С сегодняшнего дня почту в Карагандинской области будут доставлять дроны

Первую корреспонденцию по воздуху доставили из Сарани в Дубовку

С сегодняшнего дня почту по нашей области будут разносить дроны. Беспилотные аппараты, которые презентовали в Сарани, летают на 70 километров. Правда, есть ограничение. Скорость ветра не должна превышать 10 метров в секунду, иначе аппарат не полетит, а вес груза не должен превышать 2 килограмма.

Если погода летная, работники почты загружают дрон и отправляют по одному из 30-ти утвержденных маршрутов. Там, в заранее обусловленном месте, аппарат ловит местный почтальон и забирает корреспонденцию.

Сегодня первый почтовый дрон доставил корреспонденцию из Сарани в Дубовку.