Письмо от подписчицы 📩

» Здравствуйте! 🆘Помогите пожалуйста у нас уже крик души! Я пишу от 3 в класса. 12 школы г.Абая Карагандинской обл. Наш директор нашей школы нас не слышит, проблемы внутри школы не решаются. У нас такая проблема: наши дети, мы так понимаем лишние в этой школе, мало того у нас меняются учителя каждый год, так и нас поселили в спец. Класс предназначенный для Н.В.П. Парты и стулья предназначенны для учеников старших классов, но не как не для 3 класса. Дети не видят из-за за парт.

Стулья все разнокалиберные. В кабинете нет специальных стендов для начальных классов. Нет не каких шкафчиков для хранения элементарно тетрадей. Класс очень холодный. Директор на эту проблему нам сказал что бы мы писали бумагу на приобретение мебели. Ну таких бумаг очень много, нам на это так и сказали»ждите», а ждать мы думаем нам очень долго придется. Вторая проблема у нас такая: учебники 3″А»,3″Б», выдались в мае в полном комплекте.

А нам выдали 30 августа, и 6 учебников английский язык не хватило. Мы так поняли что нам надо за свой счёт приобрести эти учебники. И ещё нам сказали если нас что то не устраивает, у нас есть выбор перевестись в другую школу. Почему такое неуважение к нам?! Нам деректор все время говорит, если что то не устраивает пишите в райно, но мы не одни в этой школе которые пишем в райно, и не чего не сдвигается с места. Там в райно наверное не рассматриваются дела, а так по знакомству рвут.Мы хотим уважение к нам, и к нашим детям !!! «