» Здравствуйте! 🆘Помогите пожалуйста у нас уже крик души! Я пишу от 3 в класса. 12 школы г.Абая Карагандинской обл. Наш директор нашей школы нас не слышит, проблемы внутри школы не решаются. У нас такая проблема: наши дети, мы так понимаем лишние в этой школе, мало того у нас меняются учителя каждый год, так и нас поселили в спец. Класс предназначенный для Н.В.П. Парты и стулья предназначенны для учеников старших классов, но не как не для 3 класса. Дети не видят из-за за парт.
Стулья все разнокалиберные. В кабинете нет специальных стендов для начальных классов. Нет не каких шкафчиков для хранения элементарно тетрадей. Класс очень холодный. Директор на эту проблему нам сказал что бы мы писали бумагу на приобретение мебели. Ну таких бумаг очень много, нам на это так и сказали»ждите», а ждать мы думаем нам очень долго придется. Вторая проблема у нас такая: учебники 3″А»,3″Б», выдались в мае в полном комплекте.
А нам выдали 30 августа, и 6 учебников английский язык не хватило. Мы так поняли что нам надо за свой счёт приобрести эти учебники. И ещё нам сказали если нас что то не устраивает, у нас есть выбор перевестись в другую школу. Почему такое неуважение к нам?! Нам деректор все время говорит, если что то не устраивает пишите в райно, но мы не одни в этой школе которые пишем в райно, и не чего не сдвигается с места. Там в райно наверное не рассматриваются дела, а так по знакомству рвут.Мы хотим уважение к нам, и к нашим детям !!! «
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Уважаемая, я своему ребенку КАЖДЫЙ год новые учебники покупала все 9 лет, потому что классов было очень много и их не хватало из года в год (хотя государство ежегодно исправно рапортовало, что учебниками обеспечивает). Более того, нам не везло покупать их хотя бы с рук, за пол цены от классов на год старше, потому что чудесным образом с нас каждый раз требовали новое издание. Вы уже уясните для себя, что ни Вы, ни ваш ребенок, ни я, ни мой ребенок нафик никому не нужны! ТОЛЬКО САМИ барахтайтесь в этом мире!!! Очки снимите! поэтому у меня один ребенок и больше не рожала. Зато не ною и ни у кого ничего не прошу. и не считаю, что мне кто то что то должен. Не нравится школа — меняйте. Не нравится стул — купите за свой счет удобный для ребенка стул. Абсурд, но это так. Таковы реалии…
Саманта Смит
15 сентября, 2017 в 14:22
нет проблем, куплю и стул и учебники, но во-первых мой ребенок пойдет в школу со справкой об аллергии на пыль (субботники идут лесом), во-вторых я договорюсь со своим руководством и цену стула буду недоплачивать в налогах, а что? не дало мне государство учебников — нет ему халявной рабсилы, нет нормального стула — нет налогов (налоги на стул ушли)
Соня Мармеладова
15 сентября, 2017 в 14:56