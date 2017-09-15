Завтра в Караганде пройдет первый осенний субботник

Власти приглашают горожан принять в нем активное участие

В субботу, 16 сентября, в Караганде пройдет первый в этом году осенний субботник. По классификации местных властей он считается районным. Акимат приглашает горожан взять грабли и метлы и выйти на улицу.

В Караганде и области началась пора осенних субботников. Те, что назначены на 16 сентября и 7 октября, являются районными, на 30 сентября — общегородским и на 23 сентября — общеобластным. Власти призывают жителей, руководителей предприятий всех форм собственности поддержать своим участием доброе дело во благо нашего любимого города. Сделаем Караганду чистой и красивой!