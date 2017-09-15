Власти приглашают горожан принять в нем активное участие
В Караганде и области началась пора осенних субботников. Те, что назначены на 16 сентября и 7 октября, являются районными, на 30 сентября — общегородским и на 23 сентября — общеобластным. Власти призывают жителей, руководителей предприятий всех форм собственности поддержать своим участием доброе дело во благо нашего любимого города. Сделаем Караганду чистой и красивой!
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По моему мнению, тот кто организовывает субботник преследует только одну цель — вернуть наш независимый и свободный Казахстан под советское иго! Ведь только в советском государстве было такое понятие как бесплатный труд и субботник. А мы — гордые представители рыночной экономики. И понятие бесплатного труда у нас встречается исключительно в криминальных сводках о рабах и рабовладельцах. Те же кто выходит на эти субботники не кто иные как участники несанкционированного публичного мероприятия пропагандирующего советский, чуждый нам образ жизни. В связи с этим вопрос: как прокуратура допускает у себя под носом эту политическую провокацию с грубейшими нарушениями трудового права и Конституции Республики Казахстан?
nhjhj
15 сентября, 2017 в 14:56