Сегодня в Доме дружбы обсудили вопросы введения алфавита на латинской графике и внесли свои предложения
Казахстан на пороге очередной реформы. На этот раз – лингвистической. Сегодня в Караганде обсудили вопросы введения алфавита на латинской графике. В Доме дружбы собрались председатели областных этнокультурных объединений, историки, филологи, представители молодежных организаций.
Между тем мнение карагандинцев разделились. Одни готовы писать на латинской графике, другие недовольны реформы. В числе вторых оказался руководитель русского культурного центра «Согласие» Валерий Рожков. По его мнению, колоссальный бюджет, который уйдет на алфавит, можно было бы направить на другие нужды страны.
— Огромные деньги выбрасываем на ветер! — говорит он. — Можно подумать в стране нет никаких проблем? Сейчас начнется переписка учебников, переделка надписей. Это же наши с вами деньги, наши налоги! Каждому из нас, нужно задуматься, для чего это делают. Я лично думаю, что это очередная попытка кого-то отбить деньги в своей карман. Хотя, постановление уже принято. Что мы обсуждаем? Отменить постановление, или не отменить? Кто нибудь из присутствующих может объяснить, как его отменить? Я нет, поэтому не вижу никакого смысла в этом мероприятии.
Эмоциональное выступление руководителя культурного центра накалило температуру в зале.
— Скупой платит дважды. И если мы сегодня не вложимся в развитие языка, то завтра будем на задворках, — возразил ему проректор по социальной и воспитательной работе КГМУ Вилен Лучанский. — Да, у нас в Казахстане много проблем. А у России мало проблем было, когда они начали сочинскую олимпиаду? Но это же имиджевые проекты, это приток инвестиций и узнаваемость страны. Было много противников проведения «ЭКСПО — 2017». Однако, оно ведь прошло, и с успехом.
Впрочем, кроме Валерия Рожкова все присутствующие были однозначно «за» введение латиницы. Однако, филологам Караганды не понравился алфавит представленный на парламентских слушаниях. Об этом высказалась доктор филологических наук Шара Мажитаевна.
— Как мы будем писать слово «чемодан»? «Шемодан» что ли? Букву «ч» вовсе не включили в алфавит. Как мы будем писать слова «фабрика», «факультет»? Используя «Ph»? Кстати, многим не нравятся диграфы, то есть сочетания нескольких букв, — говорит она. — Это приведет к тому, что вместо пяти, в слове будет по восемь, девять, а то и десять букв. При изучении казахского языка, у детей возникнут сложности. Лучше одному звуку дать один знак. Почему бегут от использования диакритических знаков (т.е. со штрихами или точками над буквой)? Они используются в немецком, французском языках. Почему ориентируются только на английский язык?
Будем надеяться, что предложения карагандинских филологов не останутся без внимания.
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«Почему ориентируются только на английский язык?»
потому что хотят угодить большому начальнику за океаном
КО
15 сентября, 2017 в 15:32