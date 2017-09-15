Директор школы-интерната для слабовидящих уволился

Официальная версия «по состоянию здоровья»

Новое здание интерната для слабовидящих расположено возле школы 101, в микрорайоне Гульдер. Строили его больше 10 лет, и изначально предполагалось, что интернат будет республиканского значения. Его строительство заказывало МОН РК, но потом столичные чиновники проворовались. На момент скандала, большая часть работ была завершена. И, как это часто бывает, про интернат забыли. Через несколько лет там обосновались бомжи, которые жгли костры прямо в помещении. Пластиковые стёкла разбили, крыша текла, стены были исписаны матами.

Строительство возобновили только в прошлом году. Но и тут появились проблемы. Победил местный подрядчик, астанинская фирма, также участвовавшая в тендере, подала заявления в прокуратуру и суд. Пока шли разборки карагандинской фирме замораживали счета, приходилось останавливать стройку. В январе работники фирмы взбунтовались, как раз тогда шёл второй раунд разбирательств двух строительных фирм. Рабочим не выдавали зарплату. Эти проблемы удалось утрясти. Но тогда выяснилось, что сдавать в эксплуатацию здание планируется уже в конце мая. Но этого не произошло.

Только в середине лета, управление строительства приняло здание. В конце июля в интернат позвали акима области Ерлана Кошанова. Увиденное его не порадовало, поскольку в здании было много недочётов. Например, ржавые пятна на потолке в спортзале. Высокие пороги в коридорах и перед классами, отсутствие поручней. Закруглённые углы — единственное, что указывало на учебное заведение для детей с особыми потребностями. Строители заверили, что успеют закончить до 1 сентября.

Дети попали в интернат только 7 сентября, торжественная линейка была 11-го. Директор школы для слабовидящих уволился, с официальной формулировкой «по состоянию здоровья». Вместе с ним ушли завучи, но в управлении образования говорят, что они уже вернулись.

Родители детей, которые теперь учатся в новом здании, недовольны. Они говорят, что на самом деле постройка не подходит для школьников с особыми потребностями. Стоит сказать, что проект не менялся с 2007 года. В управлении строительства не захотели затягивать ещё дольше стройку и переделывать ПСД, чтобы потом опять его утверждать. Судя по всему, у предыдущих проектировщиков не было цели создать комфортные условия для детей.