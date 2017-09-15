Из Сарани в Дубовку дрон доставлял посылку два часа (видео)

Летательный аппарат боролся с ветром

Журналисты не дождались возвращения беспилотника. Демонстрация «Казпочты», представлявшей сегодня свой новый высокотехнологичный проект, неожиданно затянулась. При большом скоплении журналистов и чиновников малый летательный аппарат торжественно запустили в небо с катапульты. И больше у места старта его не видели. Только рассуждали о том, как обрадуются жители малодоступных населенных пунктов, когда газеты и журналы им станут доставлять по воздуху. Некоторые корреспонденты даже отправили свои отчеты в информационные агентства. А дрон так и не появился…

Стартовую площадку оборудовали под Саранью – в месте, где нет высоковольтных линий передач. К организации мероприятия подошли очень ответственно. Предусмотрели все мелочи: биотуалет, палатку с закусками, монитор для демонстрации промо-ролика, звуковую систему с мощными колонками. А как иначе – событие ведь чуть ли не исторической важности. В области предстояло впервые осуществить доставку корреспонденции средствами малой авиации. Летательный аппарат с газетами, привязанными при помощи резинок к фюзеляжу, отправляли в Дубовку. Точнее – до точки в степи, находящейся недалеко от села. Дрону предстояло преодолеть всего 10 километров. Расстояние, казалось бы, пустячное.

Пресс-служба «Казпочты» даже заранее раздала журналистам оптимистичный пресс-релиз: «Полет произошел в автоматическом режиме по заданному маршруту, прибыв на место через десять минут. Дрон сбросил пакет с почтой и самостоятельно вернулся назад». Однако реальная ситуация развивалась отнюдь не по утвержденному сценарию.

— Это пока пилотный проект, — еще в приподнятом настроении рассказывал генеральный директор алматинской компании «Adroм Automation» Алексей Ким. — По сути, «Казпочта» закупает у нас услугу. Она не платит за аппараты. Сами дроны, конечно, очень дорогие, один такой стоит около четырех миллионов тенге. Но эту финансовую нагрузку берет на себя наша сторона. Мы берем на себя обслуживания аппарата, сборку, все расходы, связанные с эксплуатацией. А «Казпочта» получает доставленный пакет — в нужное время в нужное место. Скорость доставки на максимальную отдаленность — 70 км — час-полтора с момента старта.

Алексей Ким – предприниматель, у которого много разных бизнес-идей. Беспилотники же – занятие скорее для души, которое выросло из детства, из занятий в доме пионеров, в авиамодельной секции. Взрослея, фанаты малой авиации трудно расстаются с небом. Их подростковое увлечение часто перерастает в дорогостоящее хобби. Авиамоделисты собираются на фестивали, запускают там свои супер-модели. Но не более того. Алексей Ким сегодня один из немногих, кто пытается извлечь из школьной мечты выгоду. Он вдохновился опытом британской компании Amazon, доставляющей покупки с помощью беспилотников. Ее логистический центр расположен в районе Кембриджа. Первая доставка дроном произошла в прошлом году и заняла всего 13 минут от окончательного оформления заказа на сайте интернет-магазина до получения товара клиентом — квадрокоптер привез ему телевизионную приставку и пакет попкорна. Если Европа может, почему бы и нам не попробовать? – подумал Алексей и с энтузиазмом взялся за дело – объединил бывших и действующих спортсменов-авиамоделистов.

— В некоторых странах существуют жесткие ограничения на применения дронов для доставки, — пояснял он. — Но в данном случае Казахстан оказался более гибким, прозорливым. Мы можем применять дроны более широкомасштабно. Но прежде чем одобрить маршрут, проводится большая работа. Мы проезжаем весь путь наземными средствами, уточняем высоты и препятствия, согласовываем маршрут с комитетом гражданской авиации, с министерством обороны — для этого существует особая процедура. Любой полет, как и в большой авиации, должен быть сопровожден соответствующей юридической работой.

Тем временем к точке старта прибыл аким Карагандинской области Ерлан Кошанов вместе с председателем правления «Казпочты» Сакеном Сарсеновым.

Глава почтовой организации первым делом вспомнил о людях, которые, живя на труднодоступных зимовках, любят по утрам читать свежую периодику и упорно ее выписывают. Однако почта обычно запаздывает. Бывает, газеты копятся в отделении связи неделями, а потом за раз доставляются подписчикам. Нехорошо получается.

— Карагандинская область самая большая, — говорил Сакен Сарсенов. — Бывает, до некоторых сельских населенных пунктов мы отправляем водителя с машиной. Это очень дорого. Поэтому мы приняли решение применять дронные технологии. Они во всем мире используются. С 1 июля мы использовали эти дроны в тестовом режиме. Уже налетали 250 часов, более девяти тысяч километров. Перевезли более 500 килограммов газет. В Жамбыльском районе Алматинской области есть село, до которого на машине по горам ехать 150 километров. Дорога занимала 4,5 часа. Сейчас же дрон летит по прямой 40 километров. Буквально за час мы долетаем, оставляем почту и обратно возвращаемся. Это очень удобно, эффективно. Перед нами ставят задачу день в день доставлять грузы. И мы ее решаем.

И тут же всех присутствующих позвали к большой рогатке. Авиамоделист водрузил на нее самолет, натянул резиновую ленту. И на раз-два-три запустил сделанный из пенопласта аппарат. Под аплодисменты присутствующих он взмыл в небо, сделал над площадкой круг и через какое-то время скрылся с глаз. Запрограммированный на Дубовку дрон включил автопилот и направился к цели.

— Мы все видели запуск, — высказался Ерлан Кошанов. — Это очень нужный проект для Карагандинской области. Потому что у нас большая территория, населенные пункты расположены на большом расстоянии друг от друга. И мы ежегодно испытывали трудности по доставке почты. Данный сервис, который оказывает «Казпочта», решает большую, серьезную проблему. К примеру, в Улытауском районе бывший совхоз Сатпаев находится в 360 километрах от районного центра. Доставить туда в зимнее время почту и другие предметы первой необходимости очень сложно. Иногда жители получают почту через месяц. Но мы эту проблему решаем. Это первые шаги реализации в Карагандинской области поручения главы государства по цифровизации всех секторов экономики.

Сделав заявление, глава области удалился. Остальные же предполагали, что тоже очень быстро разъедутся по своим делам. Но скоро только сказка сказывается. Обещанные десять минут превратились в полчаса, затем в час – а дрон до Дубовки все еще не добрался.

Стол с фуршетом давно был пуст. Журналисты из Астаны сели в свой автобус и укатили обедать. А карагандинцы ждали, слушая истории о том, как беспилотники трудятся за рубежом, делая жизнь все более комфортной. В Швейцарии и Сингапуре они доставляют почту, в Новой Зеландии — пиццу, а в США –кофе и пончики, В Индии и Китае — трансплантаты, а в Руанде — кровь и медикаменты.

В Карагандинской области, возможно, тоже когда-нибудь будут пересылать лекарства по воздуху. Но начать решили с периодики. «Первое время будут запускать алматинские инженеры, — пояснял директор областного филиала «Казпочты» Жанбота Букенов. — Потом своих научим. Это будет дешевле и эффективнее. В сложных условиях в период наводнений печатная корреспонденция будет доставляться вовремя. Особенно актуальна своевременная доставка может быть во время весенних паводков, когда дороги размыты».

Тем временем вестей от улетевшего в сторону Дубовки дрона все не было. Алматинские технари уехали вслед за аппаратом, поскольку потеряли с ним связь. Директор «Adroм Automation» то и дело отбегал в сторону, чтобы поговорить по мобильнику. А затем возвращался и объяснял, что в малой авиации бывают нештатные ситуации. Случается, дрон летит относительно воздуха, а относительно земли стоит на месте. Потому что ветер дует ему прямо в лоб со скоростью 7-8 метров в секунду, тогда как при десяти метрах в секунду беспилотники уже не летают. Однако дрон не сдаетя, упорно двигаясь по заданному курсу. Если порывы стихии утихают, он немного продвигается вперед.

Мы уезжали, когда рабочие начали разбирать мониторы и сворачивать палатки. Замерзшие и голодные коллеги, которые ждали летательный аппарат в голой степи под Дубовкой, сообщали по телефону о чистом небе и отсутствии каких-либо вестей о посылке. Рассуждали о том, как было бы хорошо отрядить в Дубовку бегуна, который давно бы уже вернулся с приветом от довольных читателей. Авиаторы же клялись, что перед демонстрацией несколько раз репетировали. И даже ранним утром сегодня запускали беспилотник, который достиг Долинки за считанные минуты. Однако случаются и осечки.

В итоге дрон достиг места назначения через два часа после старта. Что, в принципе, вселяет надежду. Все-таки не потерялся. Аппарат, как положено, сбросил пакет с газетами. Измаявшийся сельский почтальон Василий Герко приободрился, подобрал посылку и, сев на велосипед, поспешил к подписчикам.