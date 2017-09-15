Наш эксперимент
Nv.kz решили выяснить, насколько карагандинцам необходимы квартиры, которые сдают в аренду.
Ради эксперимента, мы разместили объявление об аренде квартиры, которая находится в центре города. За один час откликнулись 21 человек с желанием посмотреть апартаменты. Среди звонящих был один студент. Карагандинцам необходимо жильё, а с нынешними ценами на недвижимость они не могут себе позволить покупку квартиры.
По данным Казриэлт на август 2017 г. продажа квартир за один кв.м. —
629$, в новостройках — 939$. Хоть изменение цены на недвижимость за год составило -8.78%, что не сильно повлияло на общую сумму, карагандинцам по-прежнему удобнее снимать квартиры.
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Я иногда снимаю квартиру для ролевых игр.
КО
15 сентября, 2017 в 16:28
Зачем снимать когда полно подвалов и кустов?!!
Это не я
15 сентября, 2017 в 17:24
Да вы что, не может быть! Так ведь больше никто не делает!
Velvet
15 сентября, 2017 в 17:35
Дома мамка не разрешает?
КО
15 сентября, 2017 в 19:34
Роль хозяев играете?😅😅
Караганда
16 сентября, 2017 в 18:47
А вы попробуйте лучше снять квартиру, более менее хорошую. Из всех выставленных на сайтах квартир ни одной не окажется. Они окажутся недавно сданными.
Алекс
15 сентября, 2017 в 17:51