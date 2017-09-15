Nv.kz сдаёт квартиру

Наш эксперимент

Nv.kz решили выяснить, насколько карагандинцам необходимы квартиры, которые сдают в аренду.

Ради эксперимента, мы разместили объявление об аренде квартиры, которая находится в центре города. За один час откликнулись 21 человек с желанием посмотреть апартаменты. Среди звонящих был один студент. Карагандинцам необходимо жильё, а с нынешними ценами на недвижимость они не могут себе позволить покупку квартиры.

По данным Казриэлт на август 2017 г. продажа квартир за один кв.м. —

629$, в новостройках — 939$. Хоть изменение цены на недвижимость за год составило -8.78%, что не сильно повлияло на общую сумму, карагандинцам по-прежнему удобнее снимать квартиры.