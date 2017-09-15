В Пришахтинске сбили мотоциклиста

«Он так высоко подлетел над машиной»

ДТП произошло на пересечении улиц Методическая и Луначарского. Девушка поворачивала на мигающий желтый, а в это время на высокой скорости мчался мотоциклист. Не успев затормозить, он врезался в иномарку.

— В это время я переходила дорогу с коляской. Он подлетел так высоко над машиной, что я напугалась, — рассказывает очевидец. — Когда его забирала скорая, он был ещё в сознании. Удар был очень сильный.