В Караганде прошел поэтический вечер (Фото+Видео)

Затронули разные темы: страх смерти, пылкость любви и теплые воспоминания о детстве

В невероятно теплой атмосфере сегодня прошел поэтический вечер под открытым небом. Карагандинская поэтесса Алина Тесла прочла произведения современных авторов, классиков и свои стихи. Затронули разные темы: страх смерти, пылкость любви и теплые воспоминания о детстве. Особенно присутствующих тронул стих о детях, которые растут без отцов. Наверное, он был таким проникновенным, потому-что Алина сама испытала на себе эту проблему. В этот момент она горячо поблагодарила маму за жизнь. Слезы заполнили глаза поэтессы. А слушатели, кажется, задумались о смысле жизни.

Поэтический вечер прошел на карагандинском «Арбате». Это площадь перед торговым домом «Абсолют», где собираются уличные музыканты. Организаторы поместили гостей на уютных диванчиках. Помимо приятных звуков городского пианино «Мистера Монстерео» и стихов Иосифа Бродского был ещё один сюрприз. Молодая художница София Ецкевич рисовала портреты всем желающим.

На улице можно было купить горячее кофе. А рядом лежал бокс для сбора средств. Девушки хотят помочь малышке Диане Запольской. Трехлетний ребенок борется со страшной болезнью — рак печени.

Все стихи сопровождались музыкальным оформлением. Кстати, музыканта нашли случайно, прямо перед концертом.

— Обычно это происходит в крытых помещениях и по одной схеме. Плюс ко всему за это надо платить деньги. Я хотела придумать что-то необычное. То, чем могут насладиться все желающие. — рассказывает Алина Тесла. — Такой формат в Караганде проводится впервые. В дальнейшем мы собираемся проводить поэтические вечера под открытым небом и в других городах Казахстана.