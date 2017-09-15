Обучать латинице бесплатно решили в Темиртау

«Центр развития языков Темиртау» будет бесплатно помогать населению в изучении латиницы.

На встрече с представителями Совета общественного согласия, на которой обсуждали реформы казахского алфавита, говорилось о постепенном переходе на новый алфавит, передает Bnews.kz.

Директором КГУ «Центр развития языков города Темиртау» Меруерт Ахметжановой отмечено, что «Центр развития языков города Темиртау» будет бесплатно проводить обучение латинской графике.

На встрече о преимуществах перехода на латиницу говорили директор историко-краеведческого музея Темиртау Наталья Скорикова, директор департамента по воспитательной работе и молодежной политике Карагандинского государственном индустриальном университета Мадина Салпенова и другие участники.

Также инициативу перехода на латиницу поддержала молодежь Сарани.

В мероприятии приняли участие выпускники учебных заведений, направленные на молодежную практику. Присутствующие выразили уверенность в необходимости и правильности предложения Главы государства Н.А.Назарбаева о переходе казахского алфавита на латиницу.

Было подчеркнуто, что реформа алфавита обусловлена историческими предпосылками и нацелена на повышение глобальной конкурентоспособности Казахстана, а также направлена на ускоренную интеграцию в мировое научно-образовательное, технологическое и коммуникационное пространство, укрепление национальной идентичности.