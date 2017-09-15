За три дня полицейские оштрафовали 272 пешехода

Всего они выявили 2451 нарушение дорожного движения

Местная полицейская служба проводит республиканское мероприятие «Безопасная дорога». Служители закона стараются каждый день отчитываться о результатах работы. За три дня они выявили 2451 нарушение правил дорожного движения.

— Оштрафованы: 272 пешехода, 323 водителя, которые не использовали ремень безопасности, 184 любителя поговорить по телефону за рулем, 13 водителей, выехавших на полосу встречного движения, 124 водителя за нарушение правил маневрирования, 104 любителя больших скоростей,- сообщают в Местной полицейской службе.

Сотрудники правоохранительных напоминают, что пьяный человек за рулём — потенциальный преступник.

— В проведении мероприятия может помочь каждый житель нашей области, кому небезразлична безопасность своих родных и близких. Вы можете сообщить о нетрезвом или неадекватном водителе в полицию по телефону 102.