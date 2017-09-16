Как обманывают в магазинах?

На витрине товар по заманчивой цене, однако пробивают товар совсем по другой

На нашем сайте Nv.kz участились жалобы от обманутых клиентов различных магазинов. В одном месте продавец отказался продать товар по указанной на этикетке цене. Пользователь сообщает, что джинсы по скидке стоили 14 тысяч. Однако пока клиент донес их до кассы, цена выросла на четыре тысячи. Разразился скандал.

— Администратор отказалась урегулировать конфликт, — пишет возмущенный покупатель. — Сначала продавцы пытались вырвать товар. Потом заметили, что я зафиксировал цены и просто покинули рабочее место! Кассир хамила и кричала на меня. На мой вопрос «Понимают ли они, что нарушают закон?», она ответила: «Да, понимаем, но платить из своего кармана не собираемся!».

По словам обманутого клиента, подобные случаи — не редкость. На витрине лежит товар по заманчивой цене, однако пробивают его совсем по другой. Объясняют это различными причинами. Обычно заявляют, что акция только-только закончилась. И кто не успел, тот, увы, опоздал.

Похожая ситуация произошла в крупном магазине техники. Покупательница присмотрелась к телефону Xiaomi, который лежал на витрине всего за 39 тысяч тенге. В разных точках одного и того же магазина девушке разочарованно сообщали, что таких телефонов не осталось. Покупательницу насторожило то, что на витрине эта модель есть, а в продаже ее нет. Не удержавшись, девушка заявила: «беру прямо с витрины».

— А с витрины телефон меня не порадовал качеством съемки и звуком. Но я готова была купить его таким, какой он есть, — пишет она. — Продавец с круглыми глазами начинает мне объяснять, что это совершенно другой телефон. И цена у него, конечно же, другая. Я сфотографировала витрину с ценой, включила видеозапись и навела на продавца. Я ведь имею право купить товар по той цене, которая указана продавцом?

Является ли это нарушением закона и как уберечь себя от липовой скидки? Ситуацию разъяснил председатель общества по защите прав потребителей «Гарант» Жаслан Айтмаганбетов.

— Да, однозначно это является нарушением закона со стороны магазина, — говорит он. — По закону «О защите прав потребителей» покупатель имеет право приобрести товар по той цене, которая указана на ценнике. Правда, практика показывает, что это бывает сложно доказать. Поэтому включайте видеокамеру, снимайте ценник и идите на кассу. Там, требуйте продать товар по указанной цене. Если же продавец все-равно отказывается, то смело подавайте в суд. В суде можно взыскать компенсацию морального ущерба и добиться перерасчета.

А вот с жалобой еще одного нашего читателя на компанию «Белый ветер» все оказалось неоднозначно. За несколько дней до двухдневной акции он решил купить себе видеокарту. На тот момент, выбранный товар стоил 292 тысячи. Однако, через два дня цена подскочила на 44 тысячи тенге. И вот в долгожданный день цена вновь опустилась до 290 тысяч.

— В чем смысл проводимой «акции»? Товар я всё-таки купил опасаясь, что он будет стоить ещё дороже позже. Но к моему удивлению, спустя несколько дней он подешевел ещё на 20 тысяч. В общем, в день акции я купил товар дороже чем в обычный, — поясняет клиент.

Ознакомившись с ситуацией Жаслан Айтмаганбетов никакого криминала в действиях компании не нашел. По закону любой предприниматель имеет право снижать и повышать сумму товара. Впрочем, это же отметили и читатели нашего сайта. Рынок есть рынок. Если вы утро купили валюту, а вечером курс изменился не в вашу пользу, вы же не будете требовать, чтобы сделку отменили…