«Дети смотрели на них как на богов»

Как не попасть в секту

Десятки, если не сотни, жителей Карагандинской области стали жертвами религиозных объединений нетрадиционного толка. Проповедники разрушают семьи, отнимают деньги и имущество. Они вовлекают в свои ряды даже детей! Чаще всего пострадавшие, пройдя через месяцы терапии, стараются не придавать огласке свою жизненную трагедию. Хотя, по мнению специалистов, люди должны об этом знать.

Едва ли не каждый день мы узнаем о новом террористическом акте. Излюбленным оружием террористов в последнее время стали обычные грузовики. Несколько экстремистов арендуют машину, которая потом на огромной скорости врывается в толпу людей. По такому сценарию прошли теракты в Ницце, в Лондоне и в Брюсселе. Эти трагические события заставляют спецслужбы особое внимание уделять приверженцам радикального ислама потому, что ответственность за большую часть этих происшествий взяло на себя Исламское государство — организация, запрещенная в Казахстане. Но, сосредоточившись на войне с радикальными исламистами, власти все меньше уделяют внимание другим религиозным движениям. Раньше их называли просто сектами. Сейчас закон изменился и, чтобы не оказаться на скамье подсудимых, специалисты вынуждены употреблять нейтральный и довольно расплывчатый термин — «деструктивные религиозные объединения».

Прикрываясь Богом

— В Карагандинской области числится более трехсот религиозных организаций, — рассказывает директор частного центра «Виктория» Виктория Артемьева. — Все они имеют официальную регистрацию и могут свободно работать. Согласно законодательству, чтобы зарегистрироваться, в принципе, нет никаких ограничений по религиозным признакам, есть только ограничение по количеству. Ну и в уставе организации должны быть прописаны только положительные моменты. Должно быть не менее 50 последователей. При этом каждый член проверяется. К примеру, в 2011 году саентологи не прошли перерегистрацию потому, что в списках у них были мертвые души. Так вот из этих трехсот организаций 127 являются организациями нетрадиционного толка.

На первый взгляд, в работе этих религиозных объединений нет ничего «деструктивного». Их члены не взрывают людей, не стреляют на улицах, прикрываясь именем бога и священной войной. Но не все так просто. Виктория Артемьева приводит в пример истории десятков жителей нашей области, которые в той или иной степени пострадали от проповедников.

Так детей карагандинца Александра Зиновьева (фамилия изменена по просьбе героя) затащила в свои ряды секта имени Дэвида Шмуэля. Два мальчика-подростка, между которыми три года разницы, учились и жили в интернате для слабослышащих детей. Они попали в секту через одноклассников.

— Все началось со старшего сына. Тогда ему было 15. У нас семья обеспеченная. Деньги карманные детям я даю. В какой-то момент ребенок стал просить больше, потом еще больше и еще. Я стал беспокоиться — куда он их тратит? Начал расспрашивать. Сын ответил, что деньги нужны его братству. Я узнал, что за братство такое. Пришел туда и встретился с его «наставником». Этот человек начал мне такую лабуду нести! Мол, он произошел от бога, да и сам чуть ли не бог, и в 2017 году, когда настанет конец света, им все проститься. Я пришел в ужас. Сказал ему: «Еще раз моего сына сюда приведешь, тебе будет очень плохо!» Они вроде бы с легкостью от него отказались, но потом выяснилось, что ребенок туда тайно ходил. Его что-то прямо влекло к ним. Видимо, они оказывали на него какое-то психологическое влияние. Дети смотрели на этих людей как на богов! Я не знаю, может быть, им не хватало общения. Но мы их каждый день навещали, забирали на выходные…

Вырваться из сетей сектантов детям Александра помогли в центре Виктории Артемьевой. Как оказалось, организация имени Дэвида Шмуэля заполучила в свои ряды целый класс!

— Дэвид Шмуэль — это однозначно секта. Они официально не зарегистрированы. И вот происходит такое! Помимо того что там были дети, так еще и их родители туда попали Попали через своих детей. Все началось с одного ребенка. Через интернет он познакомился с последователем секты. Потом по цепочке в секте оказались его одноклассники. Проповедники приглашали детей в гости. Завлекали чаепитием, общением и так далее. Нюанс там был такой: дети проживали в интернате. Родители многих жили где-то в области, были очень далеко. Им было трудно их контролировать. Но одна из родительниц узнала об этом и написала заявление в прокуратуру. Долго разбирались. Тех, кто этим занимался, наказали в административном порядке — то есть оштрафовали. Организацию закрыли и запретили. Таких сект-однодневок, как Дэвид Шмуэль, очень много. Они постоянно мелькают, называют себя как угодно. Был человек, очнулся и все — теперь он гений и мессия. Назвал организацию в честь себя и начал вербовать последователей.

Рушатся семьи

С детьми Александра Зиновьева в центре «Виктория» работали около полугода. Но специалисты центра помогают лишь тем людям, которые сами себя признают пострадавшими. Однако очень часто за помощью к Виктории Артемьевой обращаются родственники жертв.

— Зачастую все начинается с того, что к нам обращаются близкие родственники человека. Они видят определенные изменения в его психике и поведении, — объясняет Виктория. — Если говорить о статистике, то я, как человек, занимающийся этим 10 лет, могу сказать, что наибольшее количество обращений было из-за таких организаций как «Грейс», «Свидетели Иеговы», «Новая жизнь» и «Слово жизни». Но в то же время они являются самыми многочисленными организациями нетрадиционного толка в Карагандинской области. К примеру, у «Грейс» более полутора тысяч последователей.

Самое страшное, к чему приводит новое «увлечение» человека — распад семьи. По словам Виктории Артемьевой, человек, оказавшийся в «религиозной воронке», пытается затянуть в нее и своих близких.

— Как правило, представители религиозных организаций хотят, чтобы все члены семьи были приверженцами только их религии. Если кто-то сопротивляется, то они стараются сделать все, чтобы человек отсек «лишнее», — объясняет специалист. — Один из недавних примеров. Приезжает к нам мужчина, казах по национальности. Работает вахтовым методом.10 дней находится дома, 20 — на вахте. Начинается все с того, что они покупают квартиру на Юго-Востоке. Как раз недалеко от того места, где находится зал царства свидетелей Иеговы. И волею судьбы их соседи оказываются свидетелями Иеговы. Муж спокойно уезжает в командировку, а когда приезжает, видит определенные изменения в жене, но сначала не придает этому значения. Ну ходит туда супруга, ей нравится. Уезжает во второй раз. Периодически звонит домой. Поднимает трубку старшая дочь. В семье трое детей: 8 лет, 5 лет и четырехмесячный ребенок. Он спрашивает, где мама. Девочка отвечает, что мама у «свидетелей». Мужчину это, конечно, возмущает. Как так! Трое детей одни, а их мать все время проводит вне дома. Возвращается домой, кулаком по столу: «Не смей! Вот семья, вот дети!» Пока он находится дома, все замечательно. Как только он уезжает, все повторяется. И вот после третьей командировки он приходит к нам с мольбой о помощи. Мы начинаем работать с женщиной. Она прямо начинает говорить: «Раз он меня не понимает, мы будем разводиться». Он ей: «Какой развод? У нас трое детей! Если так, то я забираю детей и везу к маме в Каркаралинск». Она отвечает: «Ну и что?»

В этом конкретном случае муж очень долго боролся за свою жену. На время даже перевез в Караганду мать, чтобы она следила за его супругой, пока он работал. В конце концов им пришлось продать квартиру и переехать, чтобы окончательно оборвать все связи с религиозной организацией.

Бьют по слабому месту

Как приверженцам религиозного объединения удалось настолько заморочить женщине голову, что она с легкостью была готова отказаться от собственных детей? Виктория Артемьева говорит, что последователи деструктивных религиозных организаций способны подобрать ключик к любому человеку. Кто-то одинок и ему не хватает общения, кто-то болеет и надеется на чудесное исцеление. Да мало ли у современного человека проблем? По мнению Артемьевой, среди адептов религиозных организаций очень много психологов, которые знают, на какую кнопку нужно надавить. В описанном выше случае женщине банально не хватало разнообразия в жизни и общения с другими людьми.

— Тут действуют и моменты психологического зомбирования. Это однозначно, — считает Артемьева. — Разработана определенная программа, работают психологи, причем высоких уровней, для того чтобы научить привлекать людей в свои ряды. Любого человека можно поймать и выявить у него уязвимое место. Работы нет — проблема. Какое-то заболевание — проблема. Одинок — проблема. И если бить по этому месту, на человека можно успешно воздействовать.

Те же свидетели Иеговы очень общительны, если не сказать, что навязчивы. Отделаться от них очень трудно.

— Я очень часто вспоминаю такой случай: семья с ребенком попала в автокатастрофу. Мать и отец остались здоровыми, а у девочки перелом позвоночника в нескольких местах. Родители делали все, чтобы поставить ребенка на ноги. Они бесконечно мотались по больницам. В одной из поликлиник девочка познакомилась с представителем «Свидетелей Иеговы». До этого у нее практически не было никакого общения. Конечно, первое время после травмы к ней приходили одноклассники. Потом ходить перестали, и девочка осталась одна. Ее мама очень обрадовалась, что теперь у ребенка появятся друзья. Вплоть до того, что, когда им нужно было отлучиться, они могли спокойно привезти ее в зал царства. Там она находилась под присмотром и с людьми. Но что происходит дальше? Девочку готовят к серии операций. Ей требовалось переливание крови, а ребенок наотрез отказывается. У каждого свидетеля Иеговы есть карточка, где он запрещает при любой ситуации переливание крови. Хорошо, что в этом случае ребенок несовершеннолетний. Он не может принимать самостоятельные решения. Но какие закатывались истерики!

Мать девочки обратилась за помощью к специалистам. С ребенком долго работали и убедили ее выйти из этого религиозного объединения. Семья вылетела на операцию в США. Но, даже оказавшись за несколько тысяч километров от дома, карагандинцы не смогли избавиться от навязчивого внимания свидетелей Иеговы. Прямо в аэропорту Нью-Йорка их ждали местные адепты царства.

Деньги вперед

Что же стоит за навязчивым вниманием к карагандинцам со стороны последователей деструктивных религиозных организаций? Тут и желание привлечь новых последователей, и реальная возможность наживы. Почти у всех этих религиозных объединений есть такая «десятина». Ежемесячно каждый член несет в церковь десятую часть от прибыли. Хотя зачастую вместо десятины люди готовы отдать последнюю рубашку. Так, несколько лет назад в Шахане женщина переписала на проповедника «Грейс» два дома и… оказалась на улице.

— Она поняла, что произошло, только тогда, когда осталась без средств к существованию. Жила в заброшенной многоэтажке, где не было ни окон, ни дверей. В комнате стояла буржуйка, водопровод и канализация не работали. Когда взять с нее стало нечего, организация от нее отказалась. Она стала им не нужна, — рассказывает Виктория Артемьева. — Однажды я завела с ней разговор о десятине. Платится она с прибыли. Но что считать прибылью? К примеру, приходит пенсия. Одну десятую с пенсии она отдает. Я спрашиваю: «Вы лекарство покупаете? За квартиру платите? Питаетесь? Ну, а где прибыль-то?» — «Так мне и не хватает!» Она мне объяснила, что имеется в виду под прибылью. Прибыль — это все, что прибыло. Неважно что. Пенсия, зарплата, помидоры с огорода. Вплоть до того, что сестра подарила кофточку, значит десятую часть стоимости кофточки нужно отдать…Это же неразумно. Я ни разу не слышала, чтобы в исламе или православии что-то подобное требовали. Да, там есть ящички для пожертвования. Хочешь — жертвуй, хочешь — не жертвуй. Это право всегда остается за тобой.

Та жительница Шахана прошла через долгие судебные тяжбы. Из всего, что она отдала, ей удалось вернуть только один дом. После чего она уехала к дочери в южную столицу.

Удивительная притягательность

Несмотря на все скандалы, многие деструктивные объединения свободно работают. Люди быстро забывают о прегрешениях представителей этих псевдоцерквей.

Так, уже забыли об осужденном в Астане пасторе пресвитерианской церкви «Грейс -Благодать» Бахытжане Кашкумбаеве. Ему дали четыре года условно за то, что он довел одну из своих прихожанок до шизофрении. Выяснилось, что пастор на протяжении нескольких лет опаивал людей галлюциногенными препаратами, пользовался техниками НЛП, в результате чего мозг одной из женщин просто не выдержал. После суда она получила компенсацию в два миллиона тенге. Думается, что эту сумму пастору добровольно принесли прихожане.

Мало кто из последователей религиозных объединений помнит о сексуальном скандале, случившемся в Костанае в пятидесятнической церкви «Источник жизни». Там пастор соблазнил 14-летнюю прихожанку. Он тоже получил всего лишь условный срок. Жертва признала, что секс был по обоюдному согласию.

— Вся суть в том, что в последнее время мы стали обращать очень много внимания на радикальный ислам и стали забывать о том, что существует и другое направление, — говорит Виктория. — Фактически что происходит? Мы ждем какой-нибудь громкий скандал, чтобы начать говорить о деструктивных объединениях. Хотя такие случаи, когда из-за чужого вмешательства рушится семья, происходят очень часто. Или случаются мелкие отъемы финансов, имущества. Лет пять назад, когда СМИ активно освещали происходящее в этих организациях, приток людей туда остановился. Но все забывается и люди снова начали туда тянуться.

Виктория Артемьева отмечает, что деструктивные организации, несмотря на не самую лучшую репутацию, пользуются популярностью у народа. Может быть, дело в том, что традиционные религии не уделяют столько внимания людям. Службы проходят по сотни лет назад выработанным канонам. На проповедях же в иных церквях люди поют, танцуют, устраивают чаепития и пикники.

— Мы постоянно обсуждаем эти моменты с батюшками и имамами. Но они категоричны в своем мнении и изначально строят свою позицию на том, что «мы традиционная религия, которая никогда не занималась вовлечением, не занимается маркетингом, рекламой и так далее». «Мы сформировались на определенном этапе и живем до сегодняшнего дня. Нам реклама не нужна», — говорят они.

Может быть, в 21 веке современным служителям церквей и мечетей придется быть более продвинутыми, чтобы отстоять свое превосходство над умами и душами людей.

Вспомнить всё

Выкорчевали под корень

Когда-то в Карагандинской области существовал даже культ сатанистов. В свое время ими плотно занимались правоохранительные органы. Естественно, что эта организация официально не была зарегистрирована. Ничего благостного в ее уставе и быть не могло. Может быть, поэтому нашим спецслужбам удалось их вывести. По сей день нет ни одного свидетельства о существовании последователей черного культа. Кое- где всплывают сообщения о «косящих» под сатанистов подростках. Молодые люди одеваются в черное, покупают соответствующую атрибутику, чтобы эпатировать окружающих, но не более.

Переродились

В 2011 году все религиозные объединения проходили перерегистрацию. Как было сказано выше, саентологи ее не прошли, так как не набрали необходимого числа последователей. Но, по мнению Виктории Артемьевой, они никуда не делись, а просто переродились в другие организации.

— Официально саентологов не существует, но они есть. Замечали в газетах объявления такого характера, как тренинги личностного роста, повышение бизнес-продаж? Многие из саентологов сейчас занимаются этим, — объясняет Артемьева. — Реальный пример. Девочка-умничка заканчивает КарГУ с красным дипломом, но не может устроиться на работу. Что делает дальше? Она идет на тренинги личностного роста. На тот момент курс стоил 27 тысяч тенге. Это очень хорошая сумма. Отдает эти деньги, проходит двухдневные тренинги. После я спрашиваю: ну как личностный рост? Она молчит. Я так понимаю, чтобы получить личностный рост, нужно в своей жизни что-то изменить. Я честно не представляю, как за два дня это может произойти. Для того чтобы получить диплом, она училась четыре года. Я понимаю, здесь произошел определенный рост. Ты работаешь определенное количество лет, получаешь профессиональный рост. Она опять пошла на тренинги. Ей говорят: «Понятное дело, ты не получила личностного роста, потому что тебе нужно идти еще дальше». А для этого ей нужно прийти на следующие тренинги и заплатить такую-то сумму. И люди, находясь под их влиянием, это делают. Несут и несут деньги.