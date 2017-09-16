Чиновника задержали сотрудники департамента Национального бюро по противодействию коррупции при участии бойцов спецназначения.
В получении взятки от директора алматинской фирмы по ремонту дорог подозревается заместитель руководителя Карагандинского областного филиала республиканского государственного предприятия «Казахавтодор» Ержан Отаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Отарова задержали в рабочем кабинете через 15 минут после того, как из кабинета вышел директор дорожно-строительной фирмы. Чиновника задержали сотрудники департамента Национального бюро по противодействию коррупции при участии бойцов спецназначения.
На вопрос руководителя следственного отдела «Вы получали денежные средства от кого-либо за последние 15 минут?» Ержан Отаров ответил, что деньги принес директор алматинской фирмы. На вопрос: «За что принесли?» Ержан Отаров ответил: «Директор, ну ему принесли». Следователь переспросил: «Какому директору? Директору «Казахавтодор»?. Отаров ответил: «Да».
Заместитель руководителя филиала РГП «Казахавтодор» доставлен в здание департамента Нацбюро по подозрению в совершении коррупционного правонарушения. Его подозревают в получении взятки.
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А директор на канарах?
Жаль мне их. Недоедают.
Беспредел
16 сентября, 2017 в 20:38
Оклеветал чеснейшего человека. Я бы сказал — Большой человеческой глубины души человека оклеветал. Как он мог!!!? Пойду, напьюсь, с горя.
Это не я
16 сентября, 2017 в 20:44
не поделился? или есть другой кандидат на место?
Елена
16 сентября, 2017 в 20:47
Помнится он жкх в свое время работал и тоже там история с его увольнением темная была, тоже коррупция
Знаток
16 сентября, 2017 в 21:10