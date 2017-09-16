Задержан замглавы филиала «Казахавтодора» в Караганде

Чиновника задержали сотрудники департамента Национального бюро по противодействию коррупции при участии бойцов спецназначения.

В получении взятки от директора алматинской фирмы по ремонту дорог подозревается заместитель руководителя Карагандинского областного филиала республиканского государственного предприятия «Казахавтодор» Ержан Отаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отарова задержали в рабочем кабинете через 15 минут после того, как из кабинета вышел директор дорожно-строительной фирмы. Чиновника задержали сотрудники департамента Национального бюро по противодействию коррупции при участии бойцов спецназначения.

На вопрос руководителя следственного отдела «Вы получали денежные средства от кого-либо за последние 15 минут?» Ержан Отаров ответил, что деньги принес директор алматинской фирмы. На вопрос: «За что принесли?» Ержан Отаров ответил: «Директор, ну ему принесли». Следователь переспросил: «Какому директору? Директору «Казахавтодор»?. Отаров ответил: «Да».

Заместитель руководителя филиала РГП «Казахавтодор» доставлен в здание департамента Нацбюро по подозрению в совершении коррупционного правонарушения. Его подозревают в получении взятки.