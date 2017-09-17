Головкин и «Канело» завершили бой вничью: все решили судьи

GGG с самого начала действовал очень собрано, атакуя первым номером, «Канело» вел бой из защиты.

Поединок, который состоялся на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов.

Во втором отрезке оба боксера начали активнее попадать по друг другу. Причем каждый удар сопровождался криками с трибун. В начале третьего раунда Головкин включился по полной и сразу же прошла серия ударов по мексиканцу. Затем темп снова упал, но казахстанец продолжал действовать первым номером, но и «Канело» отвечал точными выпадами.

В следующем отрезке уже активнее начал действовать Альварес, но затем GGG прижал Сауля к канатам и провел неплохую атаку. В пятом отрезке боя Головкин продолжал нагнетать давление на «Канело», но мексиканец очень неплохо отвечал. После этого произошел момент, когда оба боксера в течении минуты показывали, что-то подобное, как «мне твои удары не страшны». Шестой же раунд прошел по сценарию предыдущих, Головкин атаковал, «Канело» отвечал, при этом вновь прижимаясь к канатам.

Седьмой и восьмой раунды Головкин продолжал наносить точные и сильные удары по Альваресу, но и мексиканцу удавалось неплохо отвечать. Причем в перерыве между этим раундами Максим Головкин сказал своему брату, что «сейчас все только начинается».

А по мнению экспертов, Головкин на момент перерыва этих раундов вел 68-65. Стоит отметить, что 35-летний Головкин в 18-й раз защитил титул WBA, в 16-й — IBO, в четвертый — IBF и в третий — WBC.

Источник: Tengrinews.kz