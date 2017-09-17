GGG с самого начала действовал очень собрано, атакуя первым номером, «Канело» вел бой из защиты.
Поединок, который состоялся на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов.
Во втором отрезке оба боксера начали активнее попадать по друг другу. Причем каждый удар сопровождался криками с трибун. В начале третьего раунда Головкин включился по полной и сразу же прошла серия ударов по мексиканцу. Затем темп снова упал, но казахстанец продолжал действовать первым номером, но и «Канело» отвечал точными выпадами.
В следующем отрезке уже активнее начал действовать Альварес, но затем GGG прижал Сауля к канатам и провел неплохую атаку. В пятом отрезке боя Головкин продолжал нагнетать давление на «Канело», но мексиканец очень неплохо отвечал. После этого произошел момент, когда оба боксера в течении минуты показывали, что-то подобное, как «мне твои удары не страшны». Шестой же раунд прошел по сценарию предыдущих, Головкин атаковал, «Канело» отвечал, при этом вновь прижимаясь к канатам.
Седьмой и восьмой раунды Головкин продолжал наносить точные и сильные удары по Альваресу, но и мексиканцу удавалось неплохо отвечать. Причем в перерыве между этим раундами Максим Головкин сказал своему брату, что «сейчас все только начинается».
А по мнению экспертов, Головкин на момент перерыва этих раундов вел 68-65. Стоит отметить, что 35-летний Головкин в 18-й раз защитил титул WBA, в 16-й — IBO, в четвертый — IBF и в третий — WBC.
Источник: Tengrinews.kz
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Бк конторы всех сделали сегодня
Vas
17 сентября, 2017 в 10:39
Альварес победил 100% судьй ошиблись Головкин вообще не удивил
Vas
17 сентября, 2017 в 10:41
Великолепно! И овцы целы (Гена и Сауль со своими 15-миллионными гонорарами), и волки сыты (букмекеры нехило слупили на ничейном результате). В дураках лишь те кто ставил. Впрочем, как всегда…
Правельный Ариентир
17 сентября, 2017 в 11:04
Это бизнес…
А людям нравится быть жертвой)
Данияр
17 сентября, 2017 в 13:54