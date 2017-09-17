Головкин и Альварес заявили о желании провести еще один бой
Геннадий Головкин прокомментировал исход боя с мексиканцем Саулем Альваресом, передает Today.kz.
«Поздравляю всех своих мексиканских друзей с праздником! Я хотел провести сегодня настоящий бой в мексиканском стиле. Работал на ближней дистанции», — сказал после поединка Головкин. «Алга Казахстан! Улкен рахмет, жигиттер», — добавил чемпион для своих друзей из Казахстана.
По окончании боя «Канело» выглядел неудовлетворенным результатом и посчитал, что он выиграл. «Канело» отметил, что выиграл как минимум несколько раундов поединка.
На вопрос о том, хочет ли мексиканец провести еще один бой, он ответил утвердительно: «Да, конечно! Если люди хотят этого, то да!».
Головкин также заявил о готовности поставить все точки над «i». «Конечно, я хочу еще один бой, настоящий бой, чемпионский!» — сказал казахстанец.
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Липовый чемпион потому что ты побеждал мешков одних
Vas
17 сентября, 2017 в 17:55
Мешок
Vas
17 сентября, 2017 в 18:53