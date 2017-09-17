Посмотрите на мои пояса, я все еще чемпион — Головкин об исходе боя с Альваресом

Головкин и Альварес заявили о желании провести еще один бой

Геннадий Головкин прокомментировал исход боя с мексиканцем Саулем Альваресом, передает Today.kz.

«Поздравляю всех своих мексиканских друзей с праздником! Я хотел провести сегодня настоящий бой в мексиканском стиле. Работал на ближней дистанции», — сказал после поединка Головкин. «Алга Казахстан! Улкен рахмет, жигиттер», — добавил чемпион для своих друзей из Казахстана.

По окончании боя «Канело» выглядел неудовлетворенным результатом и посчитал, что он выиграл. «Канело» отметил, что выиграл как минимум несколько раундов поединка.

На вопрос о том, хочет ли мексиканец провести еще один бой, он ответил утвердительно: «Да, конечно! Если люди хотят этого, то да!».

Головкин также заявил о готовности поставить все точки над «i». «Конечно, я хочу еще один бой, настоящий бой, чемпионский!» — сказал казахстанец.

Напомним, поединок между казахстанцем и мексиканцем в Лас-Вегасе продлился все 12 раундов. На протяжении него не было ни одного нокдауна. Главный боксерский матч года завершился ничьей.

«Сегодня нам присудили ничью. Но посмотрите на мои пояса — я не проиграл, я все еще чемпион», — заявил Головкин.