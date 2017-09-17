Казахстанский боец ММА Кайрат Ахметов победил филиппинца на турнире в Индонезии

Кайрат Ахметов одержал 21-ю победу в профессиональной карьере.

Казахстанский боец ММА Кайрат Ахметов (20-1) одержал победу в вечере смешанных единоборств ONE Championship в Джакарте (Индонезия), сообщает Sports.kz.

В главном поединке он победил филиппинца Джехе Эустакио (9-5). Бой, проходивший в трехраундовом формате, завершился победой Ахметова раздельным решением судей.

Таким образом, Кайрат одержал 21-ю победу в профессиональной карьере, а Эустакио потерпел шестое поражение.