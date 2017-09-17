Снежный барс перестал считаться исчезающим видом

Краснокнижный снежный барс переместился из категории «Под угрозой исчезновения» в категорию «Уязвимый»

Повышение статуса выживаемости редкого животного связано с улучшением условий обитания снежного барса, сообщается на сайте Международного союза охраны природы.

По результатам трёхлетней оценки ситуации выяснилось, что в дикой природе живут около 2500 взрослых снежных барсов, и численность их не снижается. При этом ученым удалось обследовать лишь небольшую часть высокогорного ареала обитания животных, площадь которого составляет около 1,8 млн квадратных километров в 12 странах Азии, включая Казахстан.

Однако популяция барсов продолжает снижаться и по-прежнему сталкивается с высоким риском исчезновения за счет сокращения добычи в местах его обитания и браконьерства.

Источник: Informburo.kz