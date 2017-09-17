Зарина Дияс впервые в карьере выиграла турнир WTA

До этого 23-летняя Дияс побеждала только в турнирах ITF.

Как сообщают Vesti.kz, казахстанская теннисистка одержала победу на турнире Japan Women’s Open Tennis, который проходит на харде в Токио, а его призовой фонд составлял 226 750 долларов. В финале Дияс смогла сломить сопротивление японской теннисистки Мии Като со счетом 6:2, 7:5. На это ей понадобилось час и 19 минут.

Стоит отметить, что в четвертьфинале Дияс выбила первую ракетку Казахстана Юлию Путинцеву — 4:6, 6:1, 6:3, а в полуфинале обыграла американку Кристину Макхэйл, которая сложила полномочия действующей чемпионки турнира, со счетом 6:4, 0:6, 6:3.

На счету казахстанки семь титулов категории ITF в одиночном разряде.

