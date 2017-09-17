«Горняки» заработали трудовые 3 очка в родных стенах
Матч 27-го тура Премьер-лиги между карагандинским «Шахтером» и кокшетауским «Окжетпесом» завершился победой «горняков» со счетом 2:1.
«Шахтер» — «Окжетпес» — 2:1 (1:0)
Голы: Стоянович 36, Хлебоун 76 — Булешев 86
🔴 35′ Удаление: Абдулин (Оқжетпес)
Несмотря на победу, карагандинская команда провела слабый матч, большую часть встречи играла в большинстве, но по игре этого не чувствовалось. «Шахтеру» все еще сложно играть первым номером. Все голы в матче были забиты со стандартов.
«Окжетпес» во втором тайме выглядел даже лучше, создавали больше опасных моментов, в конце концов сумели отквитать один мяч, но этого для ничьей не хватило.
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Ничего не слышно на видео. Шум болельщиков всё заглушает. Надо выгонять с трибун самых шумных.
Да уш!!!
18 сентября, 2017 в 02:43
Лучше вообще при пустых трибунах играть лучше концентрация будет
Vas
18 сентября, 2017 в 13:59