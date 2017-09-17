«Шахтер» минимально обыграл «Окжетпес»

«Горняки» заработали трудовые 3 очка в родных стенах

Матч 27-го тура Премьер-лиги между карагандинским «Шахтером» и кокшетауским «Окжетпесом» завершился победой «горняков» со счетом 2:1.

«Шахтер» — «Окжетпес» — 2:1 (1:0)

Голы: Стоянович 36, Хлебоун 76 — Булешев 86

🔴 35′ Удаление: Абдулин (Оқжетпес)

Несмотря на победу, карагандинская команда провела слабый матч, большую часть встречи играла в большинстве, но по игре этого не чувствовалось. «Шахтеру» все еще сложно играть первым номером. Все голы в матче были забиты со стандартов.

«Окжетпес» во втором тайме выглядел даже лучше, создавали больше опасных моментов, в конце концов сумели отквитать один мяч, но этого для ничьей не хватило.