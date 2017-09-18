Саулюс Ширмялис: «В этой войне нервов у нас получилось вырвать три очка»

Главный тренер карагандинского «Шахтера» Саулюс Константинович Ширмялис прокомментировал победный матч против кокшетауского «Окжетпеса» (2:1):

— Сложная и важная игра. В первую очередь это и дало некий отпечаток на излишнюю нервозность. Все понимали, что было на кону. Хорошо, что в этой войне нервов у нас получилось вырвать три очка и первыми из команд, борющихся за выживания, достигнуть психологически очень важной отметки в 30 очков. Это очень важный фактор.

— Почти два месяца после проигрыша «Таразу» вы говорили, что «Шахтер» испытывает проблемы в игре первым номером, чаще всего в родных стенах. Сегодня все голы были забиты со стандартов. Почему мы все еще не можем играть первым номером?

— Наверное, в этом сезоне «Шахтер» диктовать свою игру и не будет. Под ту модель игры нужны другие игроки. Я ни в коем случае не умаляю заслуги своих футболистов, но эти игроки не того стиля. Переделать игрока, которому 28-30 лет, вряд ли получится. Сейчас они делают в очень сложных условиях многое и сумели за столько игр набрать 21 очко. Посчитайте кто еще набрал столько же за этот промежуток времени. Так что перед этими игроками нужно только снимать шляпу. Не все получается и не все получится в этом году, но, как говорится, нужно, наступая на горло собственной песне, вырывать очки. К сожалению, здесь ничего вам обещать не могу.

— Почему Хижниченко в неважной игровой форме? Игрок старается, это видно. Но не получается. Что с ним?

— Он сильно работает на тренировках. Наверное, надо перешагнуть какой-то барьер. Сегодня был неплохой шанс, чтобы отметиться. Нападающий должен был отметиться голом. Отметился бы и может быть в следующей игре мы имели другого Хижниченко. Он должен сделать этот сдвиг. При помощи партнеров или сам забить один-два гола и, по-моему, все вернется, но пока этого не удается.

— Как вы считаете, будет ли играть в следующей игре Айегбуси? На мой взгляд в этой он выглядел плохо.

— Понимаете, может быть он и не плохо начал, но после пары столкновений он больше концентрировался на спорах с арбитром и соперником, чем на игре. Пару раз, по его мнению, соперник сыграл неправильно, из-за чего он переключился на такие излишние разговоры. Насчет этого еще больше можно сказать. Да, может быть он сегодня сыграл не так, как вы привыкли его видеть. Но если мы не дадим ему играть, так мы вообще его не увидим. Он тренируется в общей группе только первую неделю. Когда-то игрок должен начать. Сегодня был такой матч, но есть победа и это придаст ему уверенности. Плюс впереди еще неделя работы, где он уже войдет в игру. У него нет чисто игрового тонуса. За два месяца отсутствия он это все потерял. Так что не так просто войти в игру и сегодня мы тоже рисковали. С учетом того, что у нас нет Мангуткина, левый фланг практически отсутствует. Также нет левоногих футболистов – Скорых и Таттыбаева. Сзоке тоже был травмирован. Здесь не все так просто, что мы можем выпустить кого-то другого и все будет в порядке.

— А защитник Пикалкин правша?

— Да, он правша. Просто по стечению обстоятельств он играл пару матчей на левом фланге, когда уже не было выбора. Он работает очень хорошо и думаю, что дожидается своего шанса. Сейчас шанс может появиться – непонятна ситуация с Габышевым, тоже может быть травма. Я думаю, что мы потихоньку прошли тот самый сложный этап, когда у нас выбыли игроки и некем было пополниться. Я надеюсь, что сейчас вернется Сзоке, а в скором времени и Мангуткин. Тогда у нас будет больше выбора, если, конечно, кто-то другой не вылетит.

Источник: Shahter.kz