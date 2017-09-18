Головкин получил от президента WBC Маурисио Сулеймана специальный пояс организации, сделанный именно к бою с «Канело».
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО), завершив вничью бой с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), сохранил пояс чемпиона мира по версии WBC в среднем весе, сообщает Sports.kz.
— Это был незабываемый бой, наполненный эмоциями. Этот вечер поможет боксу вернуть своих поклонников. Мы гордимся, что, несмотря на ничью, Геннадий остается нашим чемпионом в среднем весе, — сказал Сулейман.
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За что ???? Не понятно….
box
18 сентября, 2017 в 10:43